Axel Kicillof anunció un aumento salarial para la Policía bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que otorgará un aumento salarial a personal policial y del Servicio Penitenciario en los meses de octubre y noviembre, que se suma a los percibidos en marzo, julio y septiembre. El aumento en el salario de bolsillo será del 11% en este tramo y, con las subas ya otorgados en el año, implicará un incremento promedio de 46,5% en relación a diciembre de 2020. Asimismo, el mandatario bonaerense adelantó que el valor de la compensación por recargo de servicio, tanto para Policía (denominadas Cores) como para el personal del Servicio Penitenciario, se incrementará en noviembre hasta $180, lo que implica una suba de cuatro veces y media desde septiembre del año pasado. Kicillof realizó ese anuncio durante una entrega de patrulleros que realizó esta mañana en Olavarría junto al ministro de Seguridad, Sergio Berni, tras recorrer la Escuela de Policía “Juan Vucetich” descentralizada de ese distrito, con especialidad en Policía Rural. “Cuando asumimos, teníamos tierra arrasada. Hubo una caída en los salarios de todos los trabajadores del Estado en los 4 años anteriores. Fue del 20% para trabajadores administrativos, de salud y educación. Esa caída que en promedio fue del 20% tuvo su extremo en la policía: 25,7% cayó el salario real de los y las agentes”, describió el gobernador. En ese marco, analizó que “era una policía sin equipamiento, sin inversión y con deterioro salarial” y rememoró que su administración, además de invertir 37 mil millones de pesos, invirtió en salarios. “Primero, equiparamos el salario de la policía de la provincia al de las fuerzas federales porque nuestros agentes no tienen por qué ganar menos. Ya este año llevamos dado incrementos salariales y ahora decidimos una nueva suba, cuyo alcance será de un 46,5″ anual”, dijo Kicillof y explicó que el objetivo es “recuperar lo perdido”. A la vez, planteó que al asumir, “las horas Cores estaban $40″, recordó que su gestión las llevó a $123 y dijo: “Hoy vengo a anunciar que las vamos a llevar a $180, se van a ver multiplicadas por 4,5 respecto a cuando asumimos”.

