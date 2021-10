Argentina superará los 81 millones de vacunas recibidas contra el coronavirus

Con la llegada entre miércoles y jueves de dos cargamentos de vacunas Pfizer destinadas a adolescentes, la Argentina superará los 81 millones de dosis recibidas para alimentar el plan de inmunización contra el coronavirus para toda la población. El primero de los dos cargamentos, con 877.500 dosis, llegó este miércoles a las 15.21 al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo AA973 de la compañía American Airlines, procedente de Miami. Para este jueves a las 7.30 está previsto el arribo el arribo del vuelo AA931 de la misma línea aérea, que transportará 747.630 sueros del laboratorio Pfizer, con lo que el total de ambos envíos llega a las 1.625.130 dosis. Según se precisó, las dosis de este laboratorio se destinarán a la población de entre 12 y 18 años de todo el país. (S)El total de vacunas(S9

Con estos nuevos arribos, la Argentina alcanzará las 81.139.985 vacunas recibidas desde el comienzo del Plan Estratégico de inmunización contra el Covid-19. De ese total, 14.183.210 corresponden a Sputnik V (10.125.655 del componente 1, y 4.057.555 del componente 2), y 4.759.625 a Sputnik V producidas en Argentina por Laboratorio Richmond (1.179.625 del primer componente, y 3.580.000 del segundo). A la firma AstraZeneca corresponden 24.265.400 dosis (580.000 de Covishield; 1.944.000 recibidas por el mecanismo COVAX, 18.989.000 de AstraZeneca y Oxford cuyo principio activo se produjo en la Argentina; y 2.202.800 donadas por España y 549.600 por Canadá). En tanto, 30.000.000 corresponden al laboratorio Sinopharm, 3.500.000 a Moderna donadas por Estados Unidos, 600.000 a Cansino y 3.831.750 a Pfizer. De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 60.627.334 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 54.461.794. A su vez, 30.387.824 personas iniciaron su esquema y 24.073.970 lo completaron. A su vez, unas 625 mil dosis del componente 2 de Sputnik V serán distribuidas entre mañana y el viernes en todo el país, con el objetivo de continuar con el avance en la aplicación de los esquemas completos de vacunación. De acuerdo con el criterio dispuesto por la cartera sanitaria en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de Buenos Aires le corresponderán 241.875 dosis; a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 41.625; a Catamarca 5.625; a Chaco 16.875; a Chubut 9.000; a Córdoba 51.750; a Corrientes 15.750. En tanto, a Entre Ríos le corresponde 19.125; a Formosa 8.125; a Jujuy 10.375; a La Pampa 4.750; a La Rioja 5.625; a Mendoza 27.500; a Misiones 17.125; a Neuquén 9.000; a Río Negro 10.125; a Salta 19.375; a San Juan 11.250; a San Luis 6.750; a Santa Cruz 5.625; a Santa Fe 48.375; a Santiago del Estero 13.500; a Tierra del Fuego 2.250 y a Tucumán 23.625. Este martes ya habían llegado al país casi un millón de vacunas de AstraZeneca donadas por España mediante el mecanismo Covax, siendo ésta la segunda partida proveniente desde el país ibérico a través del mecanismo global para el acceso equitativo a las vacunas y la tercera partida de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 donadas al país por el Gobierno español. El cargamento con 960.400 dosis, llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 18 en el vuelo UC1102 de la compañía LAN Cargo. España inició en agosto pasado la donación de 7,5 millones de dosis a países de América Latina y el Caribe, del total de 22,5 millones que donará a nivel global a través del sistema Covax y otros mecanismos multilaterales. En ese marco, Argentina recibió 400.000 vacunas de AstraZeneca el 22 de agosto, y otras 842.400 unidades el 23 de septiembre, por lo que este envío suma 2.202.800 unidades provistas al país por el Gobierno español. La satisfacción de Vixxotti La ministra de Salud, Carla Vizzotti, celebró este miércoles que más de 100.000 niños y niñas de entre 3 y 11 años se vacunaronen la primera jornada de la vacunación contra el coronavirus destinada a esa franja etaria, y alentó a los padres a anotar a sus hijos ya que de esa forma “los cuidas y nos cuidamos”. Está en marcha la vacunación de niños. La titular de la cartera de Salud resaltó que “hubo muchísima adherencia e inscripción y está el compromiso con las provincias de seguir trabajando con quienes tienen alguna duda”. “Los niños con condiciones de riesgo tienen una situación de muchísimos meses de aislamiento y de cuidados. Es clave protegerlos y protegerlas con las vacunas que de manera individual disminuyen la transmisión y favorece a quienes no se pueden vacunar o quienes tienen bajas las defensas y responden menos”, explicó. El Gobierno nacional puso ayer en marcha el Plan Nacional de Vacunación Pediátrico y comenzó a inmunizar a niñas y niños de entre 3 y 11 años contra el coronavirus, un proceso que según Vizzotti, permitirá “dar vuelta la página de casi dos años dificilísimos” cruzados por la pandemia en el país. Según informó la cartera de Salud, para comenzar la vacunación pediátrica la semana pasada se distribuyeron 2.006.300 dosis de Sinopharm y está previsto un envío similar en los próximos días. La Argentina cuenta con 9 millones de dosis en stock exclusivamente destinadas a garantizar la vacunación pediátrica.

