Crearán en Alte Brown un polo de cuidados integrales para niños, adolescentes y adultos mayores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Gabriel Lerner, sellaron un convenio de cooperación para la creación del primer Polo Federal de Cuidados Integrales para Niños, Adolescentes, y Adultos Mayores de nuestro distrito. En ese marco, se prevé el fortalecimiento del Hogar Eva Perón de la localidad de Burzaco. La rúbrica del acuerdo tuvo lugar en las instalaciones del citado Hogar de Ancianos, donde también se hicieron presentes el director dacional de Adultos Mayores, Tomás Pessacq, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bàrbara Miñán, y la directora del espacio, Natalia Loiacono. Además fue parte de la jornada la candidata a diputada provincial por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz. En la oportunidad, los funcionarios no solo recorrieron el establecimiento, que inaugurado en 1948 cuenta con más de 70 años de historia, y alberga un patrimonio cultural y político invaluable, sino que saludaron a sus moradores, manteniendo los protocolos sanitarios vigentes debido a la pandemia de Covid 19. Vale señalar que el acuerdo formaliza la implementación de acciones y programas que fomentan la protección de niñas, niños, adolescentes, y personas mayores, a través de la articulación en el territorio de diversas políticas sociales destinadas al cuidado, a participar en iniciativas de capacitación, proyectos, prestaciones, asesoría técnica y cualquier otra actividad que fortalezca este sector de la población. Participaron también el subsecretario de Derechos Humanos, Adrián Arano, la subsecretaria de Familia, Géneros y Políticas Sociales, Lic. Leda Quintana, la Directora General de Promoción y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Cecilia Cardelle, y la coordinadora General de Adultos Mayores, Matilde Maciel.

