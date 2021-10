Operativos antipicadas en Longchamps, secuestraron motos, autos y retienen licencias

El Municipio de Almirante Brown realizó en forma conjunta con la Policía Bonaerense una serie de operativos de tránsito antipicadas en varios puntos como la avenida Hipólito Yrigoyen, sobre la calle Carlos Diehl y en la zona de Chiesa entre Boulogne Sur Mer y la estación de Longchamps, y también en Belgrano. Se trata de acciones preventivas que se vienen realizando en diferentes zonas de nuestro distrito. Estas intervenciones de los agentes de Tránsito de la Comuna y de la fuerza policial provincial arrojaron un saldo de 83 licencias de conducir retenidas por las autoridades, 11 motos y 18 autos secuestrados por diferentes infracciones. Mientras tanto, se detectaron nueve casos de alcoholemia positiva todo por la noche. Incluso la Policía Bonaerense sumó motos de alta cilindrada para intervenir ante episodios de picadas de motos. En esos casos, se sucedieron los episodios en los cuales los rodados policiales escoltaban a los infractores hasta el lugar donde se les requería la documentación y se realizaban los controles. En ese marco, el intendente Mariano Cascallares aseguró que “vamos a seguir trabajando muy fuerte en la prevención y sumando herramientas tecnológicas para cuidar a nuestras vecinas y vecinos de Almirante Brown” tanto en lo que hace a la política de seguridad vial como en la prevención del delito.

