Fiesta de Todos en Villa Centenario con el pueblo en la calle organizado por el Movimiento Social y Cultura 19 de Agosto

El evento se desarrolló sobre la calle Bolonia al 1300 y participaron cientos de vecinos, allí Jorge Pereyra organizador aseguró: “Este tipo de reuniones al aire libre fortalece la unión entre los vecinos más aún después del encierro por la pandemia, estamos felices” El espacio, que forma parte del Frente Ciudadano Lomense, llevó adelante dicha jornada de la cual fueron parte las candidatas Vilma González, Victoria López, Silvia López, y Evangelina Martínez. Por su parte la candidata a concejala del Frente de Todos, Vilma González expresó: “Esto hace mucho que lo venimos esperando encontrarnos con los vecinos y podernos abrazarnos”. “Nosotros hoy debemos consolidar la transformación que lleva adelante Martin Insaurralde, que es lo mejor para nuestros vecinos, para la mejora del barrio, para todos esos sueños que los vecinos y nosotros queremos” explicó la ex Presidenta del Consejo Escolar y hoy candidata a concejal. Victoria López celebró este tipo de encuentros y aseguró que “este es el resultado de la vacunación y el cuidado que todos hemos realizado”. Desde el escenario los futuros ediles hablaron entre otros temas de la inauguración reciente del hospital Oftalmológico y Odontológico y de las mejoras en marcha”. También hicieron referencia a que no se pueden dejar de lado ni la cultura ni la educación como así también se remarcó la importancia de estar más cerca de los vecinos, pero sobre todas las cosas necesidad de ir a votar el próximo 14 de noviembre para decir Si a la vida, Si a la familia, Si al Frente de Todos.

