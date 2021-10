Con Felipe Pigna, Dolina, Saborido y Daria Sztajnszrajber arranca la feria del Libro en Brown

Este jueves, viernes, sábado y domingo se desarrollará una nueva edición del acontecimiento cultural y educativo regional más importante del año: la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, con la presencia de personalidades destacadas como Felipe Pigna, Pedro Saborido, Litto Nebbia, Claudia Piñeiro, Darío Sztajnszrajber y Alejandro Dolina, entre muchos otros. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares, indicaron que en esta nueva edición estarán presentes también Juan Sasturain, Cristina Piña, Eduardo Sacheri, María Florencia Freijo, Mauro Szeta, María Rosa Lojo, Paulo Kablan, Margarita Mainé, Miguel Rep, Ángela Pradelli y Alejandro Fabbri, entre otros 54 expositores y expositoras, además de shows artísticos y musicales a cargo de Elena Roger, Paka Paka, La Bomba de Tiempo y el grupo Arbolito. Esta iniciativa, llevada adelante por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, contará además con una importante y nutrida variedad de propuestas editoriales, educativas y culturales entre las que se incluyen presentaciones de libros, firmas de ejemplares, charlas, talleres, conferencias, narraciones, competencias, y espectáculos artísticos, además de diferentes auditorios, incluyendo uno especial para Primeras Infancias y otro para Jóvenes. La inauguración oficial se llevará adelante el jueves a las 13 horas de la mano del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien cortará simbólicamente la cinta en la entrada principal junto a la madrina de la Feria, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. La feria, que es libre y gratuita, contará con propuestas para todas las edades, incluyendo un Planetario Móvil (con el proyecto Universos y Dinosaurios), un patio de narradores, un Bibliomóvil de la Biblioteca del Congreso de la Nación y los tradicionales Food Trucks que ofrecerán interesantes propuestas gastronómicas el viernes, sábado y domingo. La iniciativa se llevará adelante en un moderno y amplio complejo de carpas instalado en toda la Plaza Brown, de Adrogué, el cual está conformado por un sector con stands de libros de distintas editoriales y también auditorios específicos para diversas actividades, entre ellos el Auditorio Rodolfo Walsh, el Auditorio Amelia Amelia Lapeyrière, el Auditorio Liliana Bodoc, el salón Browncitos para la primera infancia, el Auditorio Joven y un Patio de Narradores. La agenda completa está disponible vía web, a través del sitio https://educacion.brown.gob.ar/feria-del-libro/, o también mediante códigos QR que estarán ubicados en la Feria y podrán ser visualizados en los teléfonos celulares. Cabe destacar que esta nueva edición, además de realizarse de manera presencial, cumpliendo todos los protocolos sanitarios correspondientes, se transmitirá en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología. Jueves 14 de octubre Además del acto de apertura que contará con la participación de Estela de Carlotto, la jornada contará con una nutrida agenda de actividades en los distintos auditorios, entre las que se destacan la presentación del libro de Claudia Piñeiro “Cuánto vale una heladera y otros textos teatrales”, a las 18.30, y también del historiador Felipe Pigna, quien expondrá sobre su libro y documental “Brown, una historia compartida”, a las 20. En este caso tanto el libro como el documental del reconocido historiador fueron realizados en conjunto con vecinos y vecinas de nuestro distrito. Finalmente, la banda Arbolito cerrará con un show musical de primer nivel. Viernes 15 de octubre Durante el segundo día, desde las 12 habrá una conferencia a cargo del escritor y director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Juan Sasturain; a las 18 un show musical a cargo de La Bomba de Tiempo, y a las 19, Eduardo Sacheri presentará su novela “El funcionamiento general del mundo”. Además, a las 20.30 Pedro Saborido presentará su libro “Una historia del Conurbano, en una charla con el dibujante Miguel Rep, quien también traerá su nuevo libro digital. Por último, la noche concluirá con la presencia del filósofo Darío Sztajnszrajber, quien hablará sobre su obra “El amor, entre el mito y la filosofía”. Sábado 16 de octubre El tercer día contará con un show de la Orquesta Escuela de Almirante Brown desde las 12 del mediodía; a las 19 el músico Litto Nebbia presentará su libro “The British Invasion y la Música Beat de los 60 en USA”. A las 21.30, en tanto, el cierre de oro estará a cargo de Alejandro Dolina, quien realizará su programa “La Venganza será terrible” en vivo junto a Patricio Barton, Gillespi y el “Trío Sin Nombre”. Domingo 17 de octubre Finalmente, la feria concluirá con diversas actividades literarias, artísticas y culturales como el recital del grupo infantil Pim Pau, a las 14; el show de Paka Paka, titulado “El Gran baile de Zamba y Nina”, desde las 17; la presentación del libro “Relatos criminales de la historia Argentina” con Mauro Szeta y Paulo Kablan, a las 18. Asimismo, se llevará adelante una charla a cargo de María Florencia Freijo, quien hablará sobre su último libro (Mal)Educadas, a las 19; y el espectáculo de Elena Roger y el Sexteto Escalandrum a las 21.30 con su show “Proyecto María Elena Walsh”. Imágenes de archivo.

