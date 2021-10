Kicillof anunció viajes de egresados gratis para 220 mil jóvenes

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció un programa para que lo jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados “gratis”. “Vamos a establecer un programa para que los egresados del último año de secundario en la provincia de Buenos Aires que tenían incertidumbre, puedan tener su viaje de egresados gratis”, anunció el gobernador en Villa Gesell al presentar un programa de reactivación del sector turístico en la pospandemia. El mandatario dijo que se trata de un beneficio para 220 mil “pibas y pibes” a los que “les debemos un aporte desde el Estado”. Así, detalló que se trata de viajes y paquetes por hasta 30 mil pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses ya sea “en la costa atlántica, lagos o destinos rurales”. Se trata de un beneficio para 220 mil “pibas y pibes”a los que “les debemos un aporte desde el Estado” Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros. Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, “pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa” (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo). Entre los objetivos del programa se destacaron que se acompaña la reactivación e impulsa el turismo contra-estación; desarrolla nuevos destinos para el público joven; fortalece la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses. Beneficios para el sector Acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa; la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; y el intendente local, Gustavo Barrera, Kicillof adelantó también que se eximirá del impuesto del inmobiliario a todos los contribuyentes de hoteles y alojamientos turísticos desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021. El mandatario dijo que, para ello, enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense dado que no puede llevar adelante esa medida “por decreto”. Desde el Gobierno bonaerense se precisó además que el total de crédito fiscal de la medida es de $557 millones de pesos: 343 por condonación de deudas y otros 214 en concepto de devolución. El total de crédito fiscal de la medida es de $557 millones de pesos El proyecto de ley contempla la eximición del impuesto, tanto básico como complementario, por las cuotas que hayan vencido durante la pandemia a los CUIT que tengan declarada en IIBB una actividad principal vinculada al hospedaje turístico. “A los que ya lo pagaron, les va a aparecer crédito fiscal para que dispongan de esos recursos”, adelantó el mandatario y expresó: “Necesitamos que el sector del turismo se ponga rápidamente en actividad y sin dificultades”. Así, desde el Poder Ejecutivo se precisó que el efecto de la exención es la generación de un crédito fiscal, que anula deudas e intereses de las cuotas no pagadas y genera un saldo disponible por los montos abonados que puede ser utilizado para compensar otras deudas. “Volviendo a la vida” En ese marco, el mandatario sostuvo que “vamos volviendo a la vida” tras la pandemia de coronavirus y remarcó que “los destinos turísticos, especialmente la costa atlántica está de nuevo llena y colmada de bonaerenses y argentinos que vienen a disfrutar de nuestros atractivos, nuestra cordialidad y hospitalidad” a partir del fin de semana largo que se inicia este viernes. “Hay largas colas como en los viejos tiempos; por eso decimos levantar los peajes hasta el mediodía”, anunció Kicillof y destacó que “todo esto que se va a abriendo tiene una causa que es la vacunación, el programa más grande de la historia de la provincia”. “Los destinos turísticos, especialmente la costa atlántica está de nuevo llena y colmada de bonaerenses y argentinos” AXEL KICILLOF Kicillof reconoció que el sector turístico “fue de los más afectados por la pandemia” y subrayó que, por eso, el Estado debe “facilitar” medidas para su recuperación. Finalmente, el mandatario anunció que su administración destinará 1000 millones de pesos para acompañar “las mil y hermosas fiestas” populares y eventos culturales y artísticos que se realizan en los 135 municipios bonaerenses. Con esa medida, se busca promover las celebraciones populares y los festejos que fomentan la participación comunitaria; revalorizar la identidad local y el trabajo colectivo; e impulsar y difundir circuitos regionales y destinos emergentes. “Hay largas colas como en los viejos tiempos; por eso decimos levantar los peajes hasta el mediodía”, anunció Kicillof. ReCreo Posteriormente, Kicillof contó que se lanzó la aplicación ReCreo para Apple y Android, con el propósito de fomentar las actividades culturales y turísticas, con promociones y descuentos. ReCreo reúne todos los atractivos turísticos, la agenda cultural y de entretenimientos de la provincia de Buenos Aires en una única plataforma con recorridos imperdibles por municipio, caminos y circuitos, beneficios, agenda turística y cultural. Se trata de una plataforma de beneficios donde, paralelamente, los comercios pueden promocionarse y fortalecer así las economías locales. “Queremos recuperar lo que vinimos a hacer: devolverle la identidad, la integridad y la unidad a la provincia”, señaló Kicillof y remató: “Acá estamos, con más fuerza que nunca saliendo de la pandemia para que renazca la provincia con más fuerza que nunca”.

