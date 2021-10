Cascallares y Tolosa Paz junto a escuelas técnicas y anuncio de inversión educativa

El intendente municipal, Maríano Cascallares, junto al director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica, Gerardo Marchesini y la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz cerraron el encuentro interregional de escuelas técnico profesional que tuvo lugar en Almirante Brown. En ese marco se anunció la disposición de fondos que beneficiarán a más de 4 mil instituciones educativas. La clausura del evento también contó con la participación del secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola y Paula Falcón, subsecretaria del área, y el presidente del Consejo Escolar de Almirante Brown, Leonardo Herrera. En la ocasión, Cascallares que agradeció a todos lo que intervinieron y trabajaron para el desarrollo de la muestra, señaló: “Para nosotros es un orgullo seguir transitando con la política que más iguala, que es la educación, sobre todo porque es pública y busca dar oportunidades”. Tolosa Paz, en tanto, que elogió la iniciativa llevada adelante en el Municipio, sostuvo que como candidata a diputada iba a ir al Congreso para seguir impulsando leyes como la sancionada en 2005 que “nos permitió poner en agenda a la educación técnica, que hoy vuelve a tener el presupuesto y la voluntad política de ir dotando a cada una de la instituciones de los fierros para tener lo necesario y que cada pibe encuentre en un futuro inmediato un trabajo formal y de calidad”. “Este sueño colectivo se logra con el fortalecimiento del proyecto político que lleva delante nuestro presidente Alberto Fernández. Somos la expresión de un proyecto que cree en la educación y en seguir generando mayores oportunidades”, concluyó. Finalmente, Marchesini -que se mostró entusiasmado con los resultados de la feria- agradeció el compromiso que la educación técnica profesional asumió ante la adversidad y el de sostener a la enseñanza pública que siempre estuvo de pie y más aún en una situación de pandemia. En tanto, el funcionario nacional aprovechó la ocasión para anunciar la recuperación del fondo de Educación técnico-profesional, con una asignación directa para acciones en todas las escuelas del registro nacional de 930 millones de pesos, que impactará en más de 4 mil instituciones para la compra de insumos para intensificar sus prácticas. Marchesini, agradeció en nombre del Ministro de Educación (Perczyk) el enorme trabajo llevado adelante, y subrayó el compromiso social de las instituciones por “entender que la educación es un bien social que nos a va a permitir mejorar las condiciones de vida para todos nosotros”. El encuentro tuvo como fin exhibir los proyectos que se realizan en cada escuela, entre los que se encuentran robótica, digitalización, sistemas de control, diseño de fabricación digital, realidad aumentada, procedimientos manuales y energías renovables, entre otros. La muestra contó con la participación de 43 instituciones de las Regiones Educativas 2, 4 y 5, las cuales incluyen a los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, Lomas, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, además de la Escuela de Educación Técnica N° 5 de Mar del Plata. La Orquesta Escuela del Municipio fue la encargada de armonizar la tarde, y fieles a su estilo se llevaron los aplausos de los presentes. La misma se formó en 2009 -siempre con el apoyo del Municipio- cuenta con cinco sedes en Longchamps, Malvinas Argentinas, Don Orione, Calzada y Adrogué, y ha logrado formar la primera Orquesta Sinfónica integrada por chicas y chicos de todo el distrito. Con Pablo Pandolfo como coordinador pedagógico y dirigida, por Lucía Ríos- que fue alumna de la formación- cerraron el encuentro para el deleite de toda la comunidad educativa.

