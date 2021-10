Movimientos sociales realizan un acto en Nueva Chicago con el Presidente como orador

Con la presencia del presidente Alberto Fernández, las organizaciones sociales y movimientos populares que integran el Frente de Todos (FdT) realizarán esta tarde en la cancha de Nueva Chicago un plenario militante de cara a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre, con el objetivo de “ser el inicio de una campaña épica para dar vuelta el resultado de la elección” de las primarias abiertas (PASO) realizadas en septiembre. Con la consigna “Por la Unidad y la Victoria”, las organizaciones populares -que se congregarán a partir de las15- esperan contar con 15 mil de militantes en el estadio ubicado en el barrio porteño de Mataderos, y el orador principal será Fernández, según confirmaron a Télam fuentes oficiales. En el plenario, también harán uso de la palabra Emilio Pérsico, secretario general del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación; y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. “Vamos a estar presentes junto a todos los sectores con mucha vocación de recuperar la esperanza y construir un espíritu de lo que nos jugamos estas semanas” DANIEL MENÉNDEZ Al respecto, Menéndez sostuvo que el acto “tiene que ver con un esfuerzo más” y agregó: “Quienes vamos a estar en la cancha de Chicago somos un puñado de una marea de militantes sociales que dimos más de lo que estaba a nuestro alcance durante la pandemia para sostener nuestras comunidades y estamos convencidos de que tenemos que hacer el mismo esfuerzo y dar más de lo que está a nuestro alcance para evitar que vuelva otra pandemia”. “No solo tenemos en claro que lo que vivimos durante este año y medio por más que algunos análisis de las elecciones marquen que la gente ya mira para adelante y que una buena parte de la sociedad ya dio vuelta de página a ese momento tan duro, fue un momento excepcional que nosotros ponemos en valor y que la historia va a marcar, tanto el esfuerzo que ha hecho el Estado como el que ha hecho la sociedad”, agregó en declaraciones radiales. En esa línea, continuó: “Vamos a estar presentes ahí junto a todos los sectores, intendentes, gobernadores, movimientos sociales, y el gobierno nacional con mucha vocación de recuperar la esperanza y construir un espíritu de lo que nos jugamos estas semanas”. “Vamos a dar una señal clara de que acá estamos y que vamos a darle duro en estos días para dar vuelta la elección”, subrayó. En las redes sociales, el Movimiento Evita publicó un corto video convocando al plenario en el que asegura: “Vamos a dar vuelta esta historia. Porque nos merecemos un país con dignidad, esperanza y justicia social”. Además, desde la organización del acto adelantaron que también en las provincias se realizarán actos similares simultáneamente. De esta forma, las organizaciones sociales y movimientos populares darán comienzo formalmente a la campaña para las elecciones legislativas de noviembre. Desde las organizaciones populares aclararon que ya se encuentran recorriendo los barrios, hablando con los vecinos y llevando la propuesta del FdT a cada barrio del con la intención de revertir el resultado de la última PASO.

