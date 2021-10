Escuelas Técnicas y de Formación Profesional bonaerenses exponen sus proyectos en Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó junto con la subsecretaría de Educación bonaerense, Claudia Bracchi, el acto inaugural de la Muestra Interregional de Educación Técnico Profesional que se lleva adelante este jueves en la Plaza Brown de Adrogué. La jornada inaugural se realizó en una extensa carpa levantada en el centro de la plaza, donde el jefe comunal y la funcionaria bonaerense dieron inicio formal a esta iniciativa junto con el director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Técnica, Gerardo Marchesini, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. La muestra incluye la participación de 50 stands con proyectos de estudiantes de nivel secundario técnico, de 10 instituciones del nivel superior y cuatro aulas tecnológicas móviles, dos de Nación y dos de la provincia de Buenos Aires. “Para nosotros es un orgullo ser sede de este encuentro. Quiero agradecer profundamente a Claudia (Bracchi) y Gerardo (Marchesini), dos referentes de la educación a quienes sentimos propios por todo el trabajo constante que llevamos adelante. También quiero destacar el trabajo constante y el esfuerzo de los directivos, docentes, no docentes, inspectores y alumnos y alumnas que trabajan para tener una educación pública de calidad y cada vez más equitativa”, sostuvo Mariano Cascallares al tomar la palabra. En este sentido, remarcó que en estos cinco años de trabajo al frente del Municipio de Almirante Brown se crearon “más de 25 nuevas instituciones educativas”, al tiempo que subrayó que “no hay mejor herramienta para la justicia social que la educación”. Claudia Bracchi, en tanto, aseguró que “en Almirante Brown se respira educación” y afirmó que “cuando el aprendizaje es una prioridad en las políticas públicas eso se transforma en acciones que construyen caminos y oportunidades”. “Brown, con Mariano (Cascallares) a la cabeza, tiene una planificación estratégica y eso queda plasmado en esta muestra, y en cada una de las iniciativas que se llevan adelante, tanto en lo relacionado a la formación como también a nuevos establecimientos, como es el caso de la nueva Escuela Técnica Nº4 que se está construyendo. Estamos muy contentos por este trabajo articulado que llevamos adelante y estamos convencidos de que este es el camino”, agregó. Finalmente, Pianciola enfatizó que “esta iniciativa no es improvisada sino que es fruto de un trabajo permanente como el que llevamos adelante entre los estados Municipal, Provincial y Nacional”. “Estamos muy contentos también porque este congreso que hicimos el año pasado hoy podemos transformarlo en esta jornada impresionante de forma presencial”, añadió. La muestra incluye la participación de las Regiones Educativas 2, 4 y 5, las cuales incluyen a los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, San Vicente, Presidente Perón, Ezeiza, Lomas, Lanús, Avellaneda, Quilmes, Florencio Varela y Berazategui, además de la Escuela de Educación Técnica N° 5 de Mar del Plata. El objetivo del encuentro es mostrar proyectos que se llevan adelante en cada escuela, entre los que se encuentran robótica, digitalización, sistemas de control, diseño de fabricación digital, realidad aumentada, procedimientos manuales y energías renovables, entre otros. Además, busca profundizar la articulación interinstitucional e intraprovincial con el foco puesto en la relación entre educación y trabajo e intensificar la investigación y la complementación entre cada una de los perfiles que egresan de las diferentes ofertas educativas. Cabe destacar que la actividad se llevó adelante cumpliendo todos los protocolos sanitarios y de distanciamiento social vigentes debido a la pandemia por Covid-19. De la jornada participaron también el director provincial de Política Científica y Desarrollo Tecnológico, Alejandro Kodric; el director de Escuelas Técnicas Superiores, Mariano Feraris; el director de Formación Profesional, Ricardo De Gisi; el director de Agraria, Luis Lisaso; la directora de Superior Técnica, Carla Miglione, y El decano de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gustavo Naon. También dijeron presente el jefe de Inspección de Educación Regional, Leonardo Lafflito; la jefa inspectora de Educación Distrital, María Inés Centurión; la inspectora Jefa Regional DIEGEP, Virginia Poy, y la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, entre otras autoridades, además de inspectores, directivos, docentes y alumnos de las escuelas técnicas de las tres regiones educativas.

