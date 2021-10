Crimen de Fernando Báez Sosa: Burlando dijo que seis rugbiers tenían sangre de la víctima en su ropa

La audiencia preliminar, que tuvo lugar el pasado miércoles 6 de octubre, mantuvo cara a cara a los jueces, los secretarios, el fiscal de juicio y los abogados de las partes. Dentro de ellos, estuvo Fernando Burlando, quien representa a la familia de Báez Sosa. Sobre esto, Fernando Burlando dialogó con Chiche Gelblung para su programa “Hola Chiche”, emitido por Radio Colonia (AM 550). Allí, anunció que en julio de 2022 comenzará el juicio. Alegó que es por problemas de infraestructura, porque no entran todos en el mismo lugar (hecho que hizo que en esta ocasión los imputados participen a través de una videollamada), y que “es muy importante la sala de audiencia en un juicio; es como el templo”. Además, explicó que tendrá lugar en Dolores. Asimismo, agregó que no es bueno que se dilate la situación. “Es malísimo. Tendríamos que tener juicio ya. Yo sí considero la pandemia, considero la situación y que tuvimos una Fiscalía que trabajó en condiciones precarias, pero igual así trabajó fantástico. Igual que el juez e igual que todos los trabajadores”. El escenario se ha dado de esta manera, tras el contexto sanitario de público conocimiento, por lo que el juicio se realizará en esas fechas. Aunque, solamente “si Dios quiere, si se alinean los astros y conseguimos un lugar adecuado para que se realice”. La inquietud que hay por esta causa, le suma interés. “Sobre todo los jóvenes y los estudiantes de derecho, la gente que entiende sobre esta problemática y lo grave que es”, añadió Burlando. También, expresó que es muy importante que haya público en todo juicio oral, “porque es un poco el límite”. En el juicio, ratificarán el pedido de perpetua. “Sí. Está claro que seis de estos imputados tenían sangre de Fernando en sus prendas. Después, Fernando tenía ADN de uno de los imputados en la uña de su dedo meñique. Uno de ellos, iba filmando el asesinato, el que no tiene sangre en su prenda porque estaban filmando. Y el otro, porque se preocupó porque nadie se meta para auxiliar a Fernando… Esta es la verdadera historia”, concluyó el abogado.

