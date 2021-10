Cascallares presentó el Consejo Municipal de Fortalecimiento de la Instituciones Brownianas

El intendente municipal Mariano Cascallares lanzó el Consejo para la regulación y el fortalecimiento de las instituciones de Almirante Brown en el marco de la Ley Provincial que protege a las Asociaciones Civiles bonaerenses. El acto tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia del diputado provincial, Facundo Tignanelli autor del proyecto que ampara las entidades, la directora de Asociaciones Civiles de la Dirección Provincial de Personería Jurídica, Maite Alvado y la diputada provincial Cristina Vilotta. También participaron el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, el presidente del Honorable Concejo Deliberante browniano, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Gobierno local, Juan Fabiani, entre otros funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo local, además de representantes de diferentes instituciones locales que integran el Consejo. Durante la jornada de lanzamiento las autoridades firmaron el acta número uno del Consejo concretando su puesta en funcionamiento. En la oportunidad, Cascallares no sólo agradeció a las instituciones el aceptar el desafío y sumarse a la nueva propuesta, sino también a las y los diputad@s que promovieron una ley tan importante para todas las organizaciones de Almirante Brown y de toda la Provincia. En esa línea, el intendente enalteció el enorme trabajo de las asociaciones brownianas, más aún durante la pandemia, y además hizo hincapié en la recuperación de muchas de ellas durante la actual gestión comunal. “El Estado necesita del brazo ejecutor de las instituciones. Queda claro que nadie se salva solo, nadie se salva si no es en comunidad” expresó el jefe comunal. Por último, Cascallares sostuvo: “Necesitábamos una norma para poder sanear las dificultades de las instituciones intermedias de Almirante Brown y ya la tenemos. Ahora estamos dando el puntapié inicial a través de este consejo para ir solucionando problemas y poniendo al día a las organizaciones que tiene el distrito y que muchas de ellas hoy tienen la necesidad de que las apoyemos”. Por su parte, Tignanelli que explicó los fundamentos de la ley de asociaciones civiles, subrayó la decisión del Municipio de crear este espacio para que “se pueda abordar la vida de las instituciones y resolver sus problemas, y así permitir se dediquen de lleno a la comunidad”. “Es una buena idea este consejo, con participación del estado municipal y de las instituciones, ya que el hecho de que las asociaciones estén fortalecidas hace mucho más sencilla la tarea de gestión”, dijo. Asimismo, el diputado insistió en que la iniciativa demuestra que la política sirve para transformar, e instó a la creación de otros espacios similares para el buen funcionamiento de las organizaciones En tanto, la directora general de la Fundación Soldi, Zulema Ozón –en representación de las instituciones- agradeció al Municipio el poner en funcionamiento un ámbito para fortalecer la tarea de cada entidad. “Estoy muy contenta que las instituciones puedan regularizarse, ya que en algún momento esa igualdad va a llegar no solo a cada chico o adulto mayor que asista sino a las personas que están sosteniendo esto y más aún después de lo que atravesamos”, sostuvo. Cabe señalar que Almirante Brown es el primer Municipio en crear este espacio – establecido a través de ordenanza municipal 12.267- que contribuirá con las asociaciones civiles del distrito para que se normalicen y fortalezcan en el marco de la normativa bonaerense. Algunas de las funciones del consejo serán el asesoramiento integral a las instituciones, gestionar ante la Nación y la Provincia acuerdos de colaboración y participación recíproca y la implementación de programas y acciones aplicables a asociaciones civiles, fomentar acciones y proponer políticas para el mejor funcionamiento de las mismas. El mismo estará integrado por representantes del estado municipal y de instituciones históricas del distrito y presidido por el intendente Mariano Cascallares. Las organizaciones que integran el espacio son; Fundación Soldi, Unión Nacional de Clubes, Club de Burzaco, Club Atlético de Longchamps, Bomberos Voluntarios de Almirante Brown, Caritas y el Centro de Jubilados Rafael Escobar. Además de personal técnico – contadores y abogados- para el asesoramiento. Vale recordar que a partir de la ley de asociaciones civiles, las instituciones verán simplificados los trámites para iniciar los procesos de normalización de sus estados administrativos, establece la tarifa Cero de servicios públicos, exenciones impositivas, la protección de sus inmuebles ante embargos y ejecuciones, y el asesoramiento jurídico gratuito. La norma promueve la recuperación de clubes, jardines comunitarios, centros de jubilados y otras organizaciones, cuyas realidades además se agudizaron con la pandemia. Participaron también del encuentro los secretarios de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Sergio Pianciola y Bárbara Miñan, respectivamente., el titular del Instituto Municipal de las Culturas, Juan Manuel Pereira Benitez, y el titular del Instituto de Deporte local, Jonathan Frisa. Además el subsecretario de Derechos Humanos, Adrián Arano, el director de Relaciones Institucionales, Víctor Capparelli, y las concejalas Andrea Bonetto y Sandra Corbalán, entre otros.

