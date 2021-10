Municipio donante: Almirante Brown concretó la primera donación de plaquetas

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Causa Común Brown, concretó la primera donación de plaquetas, un elemento de la sangre esencial para la utilización en distintos tratamientos, que se suma al trabajo de donación de sangre y plasma que se lleva adelante en la Comuna. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares especificaron que Mariana y Laura, vecinas de Ministro Rivadavia y Malvinas Argentinas, fueron las primeras en realizar la donación, a través de Causa Común Brown, de este hemocomponente en el Centro Regional de Tres de Febrero, del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires. La donación de las vecinas fue posible gracias a las jornadas solidarias que llevan adelante la Comuna y el programa Causa Común Brown en Casa de la Cultura para dar con personas que hayan tenido Covid-19 y tengan intenciones de donar plasma. En este sentido, una vez que las dos vecinas recibieron la noticia que podían donar plaquetas, la Comuna, que fue nombrada como primer “Municipio Donante” por el CUCAIBA por considerar a la donación de órganos, tejidos, sangre y plasma como una política pública, se encargó de realizar los traslados puerta a puerta. En paralelo, se llevaron adelante también durante el mes de agosto las primeras jornadas de Capacitación en Promoción de donación de órganos, sangre, plasma y tejidos, destinadas a promotoras de salud y directivos de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que permiten generar conciencia y fortalecer las campañas de donación en los barrios. Todo esto se suma a las permanentes jornadas de donación de sangre y plasma que se llevan adelante con regularidad en el distrito, iniciativas que colocaron a Almirante Brown a la vanguardia en materia de donación en toda la provincia de Buenos Aires. La donación de plaquetas Cabe destacar que este paso en materia de donación de plaquetas es importante porque se trata de un elemento vital de la sangre que evita hemorragias y además es necesario para el tratamiento de trastornos en la coagulación, leucemia y en pacientes que recibieron trasplante de médula o que se encuentran realizando quimioterapia, entre otros casos. Los requisitos para donar este hemocomponente son los mismos que en la donación de sangre y el proceso es similar. La diferencia es que lleva un poco más de tiempo y se realiza mediante un procedimiento denominado “aféresis”, en el que tal como ocurre con el plasma, se extrae solo los componentes necesarios (en este caso las plaquetas) y se devuelve el resto a la sangre. Desde Causa Común Brown agradecieron enormemente a Mariana y Laura por su “enorme gesto y compromiso solidario”, al tiempo que invitaron al resto de los vecinos y vecinas de Almirante Brown a que se “sumen a esta campaña de donación de plaquetas”. Por ese motivo, los interesados en ayudar, pueden comunicarse al 1169602774 o enviar un mail a causacomun@brown.gob.ar para recibir información y asesoramiento.

