El Gobierno anunció que presentará una ley para transformar planes sociales en trabajo

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó hoy que el Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso el proyecto de ley que apunta a convertir planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector de la construcción. “Mañana ingresamos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas”, anunció el titular de la Cámara baja en Twitter. El programa “A construir” que impulsa el Gobierno tiene como meta “el desarrollo de actividades formativas, de certificación de competencias laborales y de inserción laboral formal en obras públicas nacionales, provinciales y municipales de trabajadores desocupados”, con prioridad para “beneficiarios de planes de asistencia como el programa Potenciar Trabajo”. De subsidio a porción del salario De esta manera, el subsidio que reciben los beneficiarios de planes sociales pasaría a convertirse en una porción del salario en la industria de la construcción, con una etapa previa de capacitación. Durante su presentación el martes pasado en el cierre del acto de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente Alberto Fernández se había referido concretamente del problema del desempleo y los subsidios. “A nosotros no nos hace feliz que en la Argentina haya tantos hombres y mujeres que perdieron su trabajo y hoy viven de la asistencia del Estado”, reconoció el jefe de Estado. En este sentido, dijo que la apuesta del Gobierno pasaba por “ver cómo convertimos planes sociales en empleo” para “devolverle dignidad de trabajo a aquellos que lo perdieron, y reconstruir la cultura del trabajo que también se fue perdiendo”. “Lo que nos importa es recuperar el trabajo, no sostener el plan social. Eso no quiere decir que vamos a terminar con los planes sociales, mientras los argentinos lo necesiten lo seguirán teniendo”, aclaró.

Both comments and pings are currently closed.