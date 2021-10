Cascallares recorrió empresa del Parque Industrial que amplia su planta y genera trabajo

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las instalaciones de la fábrica de soluciones eléctricas Genrod, situada en el Parque Industrial de Burzaco, que invierte y amplía su planta, una de las más modernas del país, generando nuevos puestos de trabajo para nuestra región. La firma, con una inversión de 12 millones de dólares, realiza la ampliación de sus instalaciones e incorporó maquinarias que promoverá la generación de nuevos puestos de trabajo en el marco de un plan de expansión de sus líneas de producción a nivel local. La visita se llevó adelante junto con el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional local, Federico Sassone, el subsecretario para el Desarrollo Productivo y Comercio, Marcelo Tricarico, la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini y el titular de la firma, Miguel Rodríguez –vicepresidente de la Unión Industrial de Almirante Brown-, quien guió a los visitantes durante la recorrida y explicó el funcionamiento operativo de la empresa, emplazada en el corazón del polo industrial del distrito. Genrod es una empresa nacional con 46 años de trayectoria que desarrolla, fabrica y comercializa soluciones eléctricas de la más alta calidad desde 1974. Inauguró su planta en Burzaco en 2014 siempre con un fuerte enfoque de incorporar la última tecnología que le permite liderar el mercado. En plena pandemia puso a disposición a su personal para la construcción camas que fueron donadas a distintos centros de aislamiento de la región para pacientes leves con Covid-19, en el un trabajo conjunto con la Comuna que conduce Mariano Cascallares.

