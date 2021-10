Kicillof y Cascallares entregaron 398 escrituras a vecinos de nueve localidades

En un emotivo acto encabezado por el intendente Mariano Cascallares junto al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó la entrega de 398 escrituras a vecinos de Glew, Longchamps, San Francisco Solano, San José, Calzada, Claypole, José Mármol, Burzaco y Adrogué. La jornada tuvo como escenario el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la participación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense Julio Alak, el Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y el Ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre otros. En la ocasión, Cascallares señaló que Almirante Brown ya superó los 10 mil trámites de escrituras resueltos. En esa línea añadió: “Es un orgullo poder avanzar con este equipo de soluciones concretas para las familias del distrito. Sabemos lo importante que es, sabemos que hoy cada una de las familias -cuando pueda juntarse- van a disfrutar, pensar y sentir que están concretando algo muy importante no solo para ustedes, sino para sus hijos”. “Hoy es un día muy especial por eso quiero felicitarlos y decirles que tenemos un enorme compromiso trabajando juntos el Gobierno de la Provincia y el Municipio para seguir avanzando con la escrituración”, concluyó el jefe comunal. Por su parte, Kicillof subrayó el enorme avance del programa “Mi Escritura Mi Casa”, a través de la cual ya se entregaron 70 mil escrituras en toda la provincia de Buenos Aires. “Creo que hay mucho para lamentarse, mucho dolor por lo que ocurrió en la pandemia, hay mucho para trabajar y mucho para recuperar, pero también hay tener en cuenta que hoy estamos saliendo y podemos encontrarnos para entregar escrituras, saldar derechos y reconstruir la provincia de Buenos Aires ladrillo por ladrillo, trabajo por trabajo, industria por industria y negocio por negocio”. “Este encuentro es muy significativo, y nos llena de alegría que con la escritura terminen y perfeccionen el acto de ser propietarios de su vivienda y con ello hayan ganado un derecho”, subrayó el gobernador. Alak, en tanto, agradeció al gobernador todas las herramientas que se dispusieron para poder avanzar con la escrituración con el objetivo de ofrecer tranquilidad y “seguridad jurídica” a los bonaerenses . Durante la ceremonia se entregaron 250 escrituras a través de la Escribanía General de Gobierno- operatoria del Instituto de la Vivienda y la Ley 10830- y 148 escrituras correspondientes a la Subsecretaría de Hábitat para la Comunidad –Ley Pierri o por posesión-. Las escrituras entregadas corresponden a familias de todas las localidades de Almirante Brown. Cabe señalar que desde el 2016, ya son 10.500 los trámites de escrituración resueltos –entregas y firmas-, en tanto hay 1700 nuevas escrituras para entregar y 2400 firmas más. Del acto participaron también el secretario del Interior de la Nación, José Lepere, la diputada provincial, Cristina Vilotta, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, el secretario de Gobierno local, Juan Fabiani; el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y DDHH, Bárbara Miñán, la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri, y los delegados municipales de Malvinas Argentinas, Rafael Calzada, Solano y San José, Antonella Nápoli, José Canto, José Vélez y Humberto Morelli respectivamente, entre otros funcionarios.

