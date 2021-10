Los aumentos que se vienen en octubre: prepagas, colegios privados y expensas

Mientras se espera los índices de la inflación de septiembre que cerraría por debajo del 3%, ya está previsto que a partir del próximo mes se apliquen nuevos incrementos en varios rubros de servicio. Entre ellos se encuentran aumentos previstos de prepagas, empleadas domésticas, expensas – por un incremento a empleados de edificio- y colegios privados. Prepagas A fines de julio de este año, el Gobierno autorizó una serie de aumentos en tramos para las cuotas de medicina prepaga. Luego del ajuste que se aplicó en agosto, habrá un incremento previsto para el 1° de octubre del 9%. El último será del 9% a partir del 1° de enero de 2022. En total, las prepagas subirán un 27% antes de finalizar el 2021 que se agrega al 14% que el gobierno autorizó en los primeros meses del año. Expensas En junio de este año, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal (SUTERH) cerró una revisión de las paritarias. Este mes de octubre está previsto un aumento del 10% que será la última suba del año, la próxima será el 5% en febrero de 2022. En su acuerdo original se contemplaba una suba de 32% en cuatro tramos: 7% de aumento en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero del año que viene. Con la revisión de paritarias, se sumó un pago extra de $8000 pesos mensuales hasta febrero (excepto diciembre). Colegios privados Los colegios privados que reciben aportes estatales tendrán autorizados incrementos en sus cuotas. En el marco de la paritaria 2021, el gobernador bonaerense Axel Kiciloff le realizó una propuesta salarial a representantes docentes del 45,5% acumulado a noviembre que incluye aumentos al sueldo básico y que se hará en dos etapas: octubre y noviembre más una revisión salarial en diciembre. En octubre, el aumento será del 4,6%. Con esta nueva propuesta el salario docente llegó en septiembre a un 35% de aumento, 39,6% ahora en octubre y totalizará 45,5% en noviembre. Personal de casas particulares Desde este mes comienza a regir el aumento para trabajadoras de personal doméstico de casas particulares. Se trata de un alza del 12% que rige desde septiembre como parte de la paritaria del 42% que se firmó a fines de julio y se pagará de manera escalonada hasta 2022. En total son cuatro incrementos: uno del 13% que ya se aplicó sobre los sueldos de junio, este segundo tramo del 12% en octubre, un ajuste del 5% en diciembre y un último tramo en marzo 2022 con aumento del 12%. A fines de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial la tabla de remuneración mínima por hora para las tareas de servicio doméstico.

Both comments and pings are currently closed.