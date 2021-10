Llega la “Expo Feria” a la granja educativa municipal de Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 2 y domingo 3 de octubre la “Expo Feria” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, una iniciativa que incluye un amplio abanico de charlas, cursos y también actividades recreativas gratuitas. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares explicaron que las jornadas se realizarán de 10 a 17 horas, en la Granja ubicada en Juan B. Justo al 1000, e incluirán la presencia de stands de la Feria de Productores Rurales, de la Feria de Mujeres Emprendedoras y también una Feria de Artesanxs. En este sentido, la Feria de Productores Rurales contará con puestos en los que se comercializarán productos elaborados regionalmente y por familias de la zona rural de Almirante Brown, donde los vecinos y vecinas podrán encontrar verduras frescas y agroecológicas, chacinados y quesos, artesanías en bambú y cerámica, plantas ornamentales, de estación y flores de corte, entre muchas propuestas más. La Feria de Mujeres Emprendedoras, en tanto, incluye productos realizados por mujeres trabajadoras autogestivas del distrito que se especializan en diferentes rubros, apoyadas por el Instituto Municipal de la Economía Social; mientras que la Feria de Artesanxs presentará a más de 100 creadores del distrito que ofrecerán productos de talabartería, platería, telar, cerámica y productos regionales. Por otra parte, durante los dos días se realizarán también distintas charlas y actividades recreativas, entre ellas una recorrida por el arboretum de plantas nativas y avistaje de aves; una recorrida por el taller de biofertilizantes y huertas; una caminata por la huerta para profundizar sobre las plantas y semillas, y también un escenario con actividades culturales como ballet, música y show para niños y niñas, a cargo del Instituto de las Culturas. Finalmente, habrá también una exposición de áreas educativas y de formación, entre las que se encuentran una muestra de los talleres que se brindan en la Granja, relacionados a huertas, biofertilizantes y plantas nativas; de la Escuela de Educación Agraria Nº1 y de los cursos de formación y empleo pertenecientes a la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown.

