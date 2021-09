Emotivo acto en conmemoración del 148° aniversario de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un emotivo acto por el 148° aniversario de la fundación de Almirante Brown, junto con grupos folklóricos, bandas militares e instituciones sociales, culturales y educativas de la Comuna. La jornada se llevó adelante en la Plaza Brown, en una carpa que la Comuna acondicionó para la ocasión, desde donde el jefe comunal remarcó su ¨inmensa alegría por volver a encontrarnos en este día tan importante¨, en el marco de un acto en el que también se conmemoró el 9° aniversario de la creación de la bandera distrital. ¨Hoy nos sentimos todos parte de una misma comunidad y eso nos enorgullece, trabajando profundamente para el desarrollo de nuestras doce localidades, con obras trascendentales como la avenida República Argentina, recientemente inaugurada, Espora y el Instituto Superior de Formación Docente N°41, y también de otras que están en marcha como el Viaducto de Ruta 4 y los pasos bajo a nivel en la avenida San Martín, en Longchamps y en Rafael Calzada¨, destacó. En este sentido, Mariano Cascallares remarcó que ¨tal como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo¨, por eso ¨la única manera de salir adelante es en comunidad¨. ¨Gracias a todos y todas los que pusieron esfuerzo y trabajo para tener el Almirante Brown que queremos. Muchas gracias y feliz aniversario¨, añadió. La jornada comenzó con un show a cargo del grupo folklórico ¨Los de Iriarte¨ y del cuerpo de baile ¨Argentina Ballet¨, y continuó con el ingreso de la Banda Militar ¨Ituzaingó¨ del Regimiento Artillería I ¨Brigadier Gral. Tomas Iriarte¨, a cargo del Maestro Sergio Mastrande. Posteriormente, se llevó adelante la entrega de placas y banderas de ceremonia distrital, en el marco del 9° Aniversario de la creación de la Bandera de Almirante Brown, al Centro de Desarrollo Infantil ¨Mundo Feliz¨ de Don Orione y la Sociedad de Fomento Barrio Vattuone, y también a instituciones educativas que cumplieron su aniversario este año. En este sentido, recibieron banderas y placas el Jardín de Infantes N° 934 ¨Juan Bautista Alberdi¨, de Malvinas Argentinas, en su 25º Aniversario; el Colegio Primario ¨Amancio Alcorta¨, de Burzaco, en su 25º Aniversario; el Instituto Secundario ¨Amancio Alcorta¨, de Burzaco, en su 30º Aniversario; el Colegio Primaria ALFA ¨Dr. Luis A. Bianchi¨, de Adrogué, en su 60º Aniversario y la Escuela Primaria N°14 ¨Fragata Pte. Sarmiento¨, de José Mármol, en su 100º Aniversario. Luego se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de la Banda Militar, y se otorgaron distinciones a entidades de bien público por su conducta solidaria al servicio de nuestra Comunidad: la Sociedad de Fomento San José, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Almirante Brown, SUTEBA, la Asociación Amigos y Comerciantes de San Francisco Solano, la Unión Vecinal ¨9 de Julio¨, el CIC de Burzaco y Malvinas Argentinas, y la filial local de la Cruz Roja Argentina, por la donación de plasma en articulación con Causa Común. También fueron reconocidos, por otra parte, los hospitales y sus equipos de profesionales por su invalorable labor sanitaria y la implementación del plan de vacunación a la comunidad, entre ellos el Hospital Vecinal Emilio Burgwardt, la UPA de Longchamps, el Hospital Modular María Eugenia Álvarez, el Hospital Lucio Meléndez, el Hospital Arturo Oñativia y el Hospital José María Jorge. También se hizo una mención especial a los centros e instituciones que brindaron su espacio para ser sede de vacunatorios itinerantes. Finalmente, el Maestro de Banda, Sergio Mastandrea, presentó junto con el grupo ¨Los de Iriarte¨ la Chacarera de Almirante Brown, para luego entregar al intendente Mariano Cascallares la partitura y el CD donde está grabada la canción. De la jornada participaron también el secretario del Interior, José Lepere; la diputada nacional María Rosa Martínez; la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el presidente del Consejo Escolar, Leonardo Herrera; el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; y el secretario de Salud, Walter Gómez, entre otras autoridades municipales, provinciales y nacionales. También dijeron presente, respetando el distanciamiento social y los protocolos sanitarios vigentes por el Covid- 19, vecinos, vecinas, instituciones intermedias, centros de jubilados, clubes de barrio, ex combatientes, bomberos voluntarios y de establecimientos sociales, culturales y educativos.

