Zoonosis Brown: El municipio inauguró nuevas instalaciones y suma mas servicios

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró la puesta en valor del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, que incluyó la remoción de todos los caniles para ampliar el quirófano de gatos, una nueva sala de pre y post quirófano, oficinas administrativas, Salón de Usos Múltiples (SUM) y patio interno mejorando la atención al público. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en Martín Fierro N° 33, esquina Av. Monteverde de Burzaco, donde el jefe comunal encabezó el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa conmemorativa por los 25 años del lanzamiento del programa de equilibrio poblacional. Participaron integrantes de las entidades proteccionistas de animales locales que trabajan en forma conjunta con la Comuna. Las reformas incluyeron la remoción de 120 caniles que se encontraban en desuso desde hace años, lo que permitió utilizar ese espacio para ampliar el quirófano de gatos, diferenciándolo del servicio de atención a perros con entradas independientes, crear una nueva sala de pre y post quirófano, oficinas administrativas, un Salón de Usos Múltiples, un archivo y un patio interno para el uso de los trabajadores y trabajadoras. “Se cumplieron 25 años del programa de equilibrio poblacional en Almirante Brown, que inició por la entonces intendenta Hebe Maruco, y lo celebramos inaugurando nuevos espacios tras haber quitado los caniles que anteriormente se ubicaban en esta zona para seguir generando mejores condiciones para todo el equipo técnico y profesional”, sostuvo Cascallares. En esa línea, remarcó que “Zoonosis sigue creciendo permanentemente en su trabajo, tanto en este edificio como de forma descentralizada en los barrios, una labor por la que somos reconocidos por otros municipios de todo el país que vienen a visitarnos para informarse sobre el modelo que llevamos adelante”, afirmó. Por su parte, la directora de Zoonosis Brown, Miriam Gargano, explicó que “gracias al levantamiento de los caniles se concretaron ampliaciones muy importantes para que la institución siga creciendo cada día”. “En noviembre hicimos el pedido a Mariano (Cascallares) y rápidamente se interiorizó con el proyecto y se llevó adelante”, añadió. Finalmente, Marisa Antoniasi, presidenta de la Asociación Amigos de Zoonosis Brown, remarcó que gracias a las nuevas obras “somos el único Municipio que tiene un quirófano diferencial para perros y gatos, con entrada independiente”, al tiempo que destacó el “enorme trabajo que lleva adelante cada día esta institución tan querida”. De la jornada participaron también la diputada bonaerense Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuchsneko; el secretario de Salud, Walter Gómez, la subsecretaria de Redes Integrales de Salud, Mariana Ávila; la delegada Andrea Capasso, y las autoridades de Zoonosis, Miriam Gargano y Cristina Gaitán, además de integrantes de la Asociación Amigos de Zoonosis, entre otros.

