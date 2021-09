Una empresa browniana invierte $460 millones para ampliar su planta en el Parque Industrial

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó las instalaciones de la industria Barbieri en el Parque Industrial de Burzaco, la cual anunció una inversión de más de 460 millones de pesos para seguir ampliando su operatividad técnica y también incorporar nuevos trabajadores y trabajadoras brownian@s. La jornada se llevó adelante en la planta ubicada en Luis M. Drago N° 1382, la cual fue fundada en 1953, donde el jefe comunal dialogó con sus directivos, junto con el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown, Federico Sassone, y el subsecretario para el Desarrollo Productivo y el Comercio, Marcelo Tricarico. Durante la visita, la industria anunció la inversión de más de 460 millones de pesos para seguir ampliando las instalaciones del lugar, su operatividad técnica y también la incorporación de nuevos empleados, fundamentalmente mujeres para que ocupen posiciones operativas y de ingeniería hasta llegar al 25 por ciento de la nómina total. “Para nosotros es una alegría enorme que las industrias que forman parte de nuestro querido Parque Industrial inviertan para seguir creciendo en nuestro distrito porque además de potenciar el desarrollo y la productividad de la región, significa nuevos puestos de trabajo para los vecinos y vecinas de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. La planta tiene una superficie de 42 mil metros cuadrados y una planta con más de 250 empleados. Su actividad principal está relacionada con la provisión de materiales constructivos focalizados en el sistema de construcción en seco Steel framing, perfiles de acero galvanizado, terminaciones constructivas tanto en acero galvanizado como PVC Drywall. Según explicaron, el proyecto de inversión comprende la construcción de una nueva Nave Industrial de 5.600 metros cuadrados y la inclusión de nueva maquinaria para aumentar la capacidad instalada de producción e incorporar nuevas líneas de productos, todo con una propuesta sustentable.

