Mataron de un disparo a un DJ durante un robo a la salida de un boliche de Mar del Plata

Un conocido DJ de 32 años de la ciudad bonaerense de Mar del Plata fue asesinado este domingo de un balazo en el pecho al ser asaltado por dos “motochorros” que le robaron parte de sus equipos de sonido cuando salía de trabajar en un boliche de la zona de Playa Grande, informaron fuentes policiales y judiciales. El hecho ocurrió esta mañana, alrededor de las 6, en cercanías al local bailable “Mr. Jones”, ubicado en Roca y el paseo costero, en dicha ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires. Fuentes policiales indicaron que la víctima, identificada como Leandro Gatti (32), conocido en el ambiente de la musicalización como “Lele”, cargaba sus equipos de sonido en su auto estacionado detrás del complejo “La Normandina” de Playa Grande, a unos 50 metros del mencionado boliche, cuando fue abordado por dos delincuentes en moto, armados y con fines de robo. Según quedó registrado en una cámara de seguridad privada de la zona, la víctima caminaba con un bolso y se trenzó en un forcejeo con los asaltantes, que utilizaban casco y cayeron de la moto tras la reacción del joven. En esas circunstancias, uno de los delincuentes efectuó un disparo que impactó en el pecho de Gatti, ante lo cual, otros tres hombres que se encontraban a pocos metros junto a otro auto estacionado huyeron al presenciar el forcejeo. De acuerdo a las imágenes, Gatti logró ponerse de pie a pesar de estar malherido, mientras los motochorros escaparon de contramano en la moto y con parte de los equipos de sonido robados. Luego de asalto, la víctima fue trasladada por una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde falleció tres horas más tarde a causa de las heridas sufridas, dijeron los informantes. La investgación La investigación del hecho quedó a cargo de la fiscal Andrea Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción 4 (UFI 4) marplatense, que inició actuaciones por “homicidio en ocasión de robo”. La fiscalía dispuso el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y se solicitó colaboración a testigos para que se acerquen a esa seccional o llamen al 0223 499-4700, internos 239/327, en caso de pedir reserva de identidad. Por otra parte, los jóvenes que se encontraban en el playón de estacionamiento cuando se produjo el ataque sufrido por Gatti declararon durante la tarde en la Jefatura Departamental de Policía. En las tareas investigativas también intervino personal de la comisaría 9na, con jurisdicción en la zona de Playa Grande. Gatti se desempañaba como DJ y sonidista en “Mr. Jones”, un local ubicado frente al balneario 8, así como en distintos boliches y eventos de la ciudad y sus alrededores, por lo que era reconocido en el ambiente de la música electrónica marplatense. Había cursado estudios en la Escuela de Música de Buenos Aires (EMBA) y en los últimos años trabajó en locales como Esperanto, Torreón del Monje, Gap, Pinar de Rocha y el Complejo Trentto. A su vez, el boliche “Mr. Jones” permanecía este domingo cerrado por duelo a raíz de este hecho, mientras que allegados de la víctima lo recordaron en redes sociales como alguien “con una locura sana y fresca”. En ese sentido, Facundo Pascutto, amigo suyo, recordó en Facebook “el humor” que tenía “para que todo el mundo esté un poco mejor”. “Va a ser muy difícil aceptar que ya no estás, siempre recordaré las charlas de autos, sonidos, noches e interminables anécdotas”, expresó. El de Gatti se trató del homicidio número 37 cometido en lo que va de este año en Mar del Plata, cuando en todo 2020, marcado por las restricciones a la circulación por la pandemia del coronavirus, se produjeron 32.

