Alberto Fernández busca registrar a trabajadoras domésticas

Con el objetivo de dar impulso al desarrollo de un sector que nuclea a cientos de miles de trabajadoras en la Argentina, el presidente Alberto Fernández anuncia hoy la puesta en marcha de un programa dirigido a las empleadas domésticas Se trata del Programa “Registradas” (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social) que busca reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares, a la vez que garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado. Por eso, el primer mandatario recibe a las 11.30 horas en la Casa Rosada a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y a la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La enorme mayoría del universo de personas que realizan esta actividad para vivir son mujeres, y las desigualdades de género y las dificultades para acceder a un trabajo en buenas condiciones ha sido para este sector históricamente más difícil. En tanto, cabe marcar que uno de los problemas sociales y económicos más complejos que sacó a la luz la pandemia fue el nivel de alto porcentaje de informalidad que hay en la actualidad en la Argentina, lo que hace más complejo levantar los niveles de desempleo.

