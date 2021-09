Llega una nueva edición del Festival de la Juventud en Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown realizará este sábado 25 de septiembre el “Festival de la Juventud” en la localidad de Rafael Calzada, que incluirá la presentación de bandas locales, danzas urbanas y un cierre a cargo de dos de los DJ’s del momento: Alex y Alan Gómez. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares precisaron que la jornada comenzará a las 14 horas en el Polideportivo de Rafael Calzada, ubicado a metros de la estación ferroviaria, e incluirá opciones gastronómicas de la mano de los tradicionales Food Trucks. La iniciativa, impulsada por el Instituto Municipal de las Culturas y la Dirección de Juventud de Almirante Brown, contará con la presentación de bandas locales, grupos de danzas urbanas y a partir de las 18 horas el cierre estará a cargo del DJ Alex y el DJ Alán Gómez, dos de los artistas del momento. La propuesta se realiza en el marco del Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de reactivar también las propuestas al aire libre, cumpliendo las medidas sanitarias en el marco de la prevención del Coronavirus.

