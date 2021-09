Fiesta de la primavera en Glew: artistas locales, concurso de manchas y Ricky Maravilla

El Municipio de Almirante Brown, junto con más de 30 instituciones barriales, celebrará este domingo 26 de septiembre la Fiesta de la Primavera en Glew con shows musicales, espectáculos de artistas locales y un cierre de lujo con Irupé Tarragó Ros y Ricky Maravilla. La jornada se llevará adelante desde el mediodía en la plaza San Martín, ubicada en el cruce de Rafael Obligado y Evaristo Carriego, y contará con una Feria Artesanal de Emprendedores locales con comidas típicas y el tradicional Concurso de Manchas Raúl Soldi. Dicho concurso, que es considerado una fiesta tradicional de Glew, comenzó con Raúl Soldi hace más de 40 años y se mantiene vigente con la iniciativa de la Fundación Soldi y de otras 30 instituciones locales, todo con el apoyo del Instituto Municipal de las Culturas, a través del Municipio de Almirante Brown. Además, habrá premios a las mejores vidrieras comerciales y un amplio abanico de artistas y espectáculos locales, entre ellos comedias musicales, danzas y teatro, además de un cierre de lujo a cargo Irupé Tarragó Ros y el reconocido cantante de música popular Ricky Maravilla. Todas estas actividades se llevarán a cabo respetando las medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Coronavirus.

