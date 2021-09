Anunciaron un descuento del 70% en turismo para jubilados

La directora Ejecutiva del Pami, Luana Volnovich, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, presentan este mediodía el nuevo programa Previaje PAMI en un acto en el partido bonaerense de Pilar, del que participa el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodisy el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “Es un día especial porque este es un anuncio histórico, ya que le permite a los jubilados afiliados al PAMI tener un descuento del 70 por ciento con el programa Previaje, que es un éxito en todo el país”, dijo Lammens en declaraciones a la prensa, al llegar el Polideportivo de Pilar, ubicado en Mercedes y Fitz Roy. “Los jubilados afiliados al PAMI tendrán un descuento del 70 por ciento con el programa Previaje, que es un éxito en todo el país” MATÍAS LAMMENS En ese sentido, señaló: “En menos de una semana hemos vendido el 80 por ciento del total que vendimos durante todo el año pasado. La gente está muy entusiasmada y esto demuestra la reactivación que tiene el país y este sector que es transvers y muy federal”. Se puede utilizar en viajes a partir de noviembre de 2021 y durante todo 2022. Por su parte, Volnovich consideró que “es un programa muy importante para esta etapa de la Argentina porque es una iniciativa para que los jubilados afiliados al PAMI viajen por el país con promociones, ya que de 10 pesos que gasten se les va a devolver 7 pesos. Es decir el 70 por ciento de los gastos en turismo, viaje, hotel y demás, se van a reintegrar para ser utilizados en próximos viajes o en otros gastos asociados a las vacaciones”. “Se trata del programa más grande en la historia de PAMI que cumple 50 años”, dijo en declaraciones a esta agencia. “Se trata del programa más grande en la historia de PAMI que cumple 50 años” LUANA VOLNOVICH Volnovich: “Es un programa muy importante para esta etapa de la Argentina” Manzur, en tanto, dijo que “estamos en la etapa final” de la pandemia de coronavirus y destacó que el Gobierno “está acá unido paradejar atrás definitivamente” ese momento. “Somos un gran equipo de trabajo”, afirmó el jefe de Gabinete. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que el Gobierno nacional se dedicó “a una sola cosa, no escuchó ni contestó provocaciones, sino a conseguir vacunas para todos” y aseveró que es “la vacuna lo que le está poniendo término” a la pandemia de coronavirus. “La reactivación, la reconstrucción, el trabajo, el turismo, nada de eso vuelve solo por arte de magia sino con un esfuerzo del Estado nacional para que estas actividades se recuperen”, sostuvo. Los detalles del programa El programa PreViaje del Ministerio de Turismo ofrece la devolución del 50% de los gastos en paquetes turísticos para volver a gastar durante el viaje o al regreso en diferentes consumos como restaurantes, cines o teatros, excursiones y alojamientos, entre otros. Se puede utilizar en viajes a partir de noviembre de 2021 y durante todo 2022, según la información oficial. En 2020, Previaje motorizó una inyección de $1.500 millones para reactivar la industria turística y más de 600.000 viajeros y viajeras se movilizaron por el país a través de este beneficio.

