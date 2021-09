El municipio de Almirante Brown anunció la creación de un polo educativo en Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown, que encabeza el intendente Mariano Cascallares, construirá un nuevo establecimiento educativo: la Escuela Técnica Nº5, la cual se alzará sobre un predio de la localidad de Rafael Calzada, donde además se conformará un Polo Educativo. Esta iniciativa es posible luego de que la Comuna firmara un acuerdo de comodato por 25 años con la Congregación del Verbo Divino de Rafael Calzada por un predio de 4.000 metros cuadrados ubicado en la ex imprenta Guadalupe, situado en Jorge 3838. En ese lugar, donde se construirá la nueva escuela técnica, ya está funcionando el Centro de Formación Nº404 y se incorporarán aulas para que se desempeñen como anexos de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y del Instituto Superior de Formación Técnica Nº232. Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología anticiparon que en una primera etapa se pondrá el valor del edificio existente para la labor del nuevo establecimiento con aulas, dependencias y sanitarios, beneficiando directamente a alumnos y alumnas de San José, San Francisco Solano, Rafael Calzada, José Mármol y Adrogué, en el marco de un proyecto que esperado por la comunidad desde hace 20 años. De esta manera, con la incorporación del nuevo establecimiento, el Municipio de Almirante Brown conformará un nuevo Polo Educativo en la zona para dar respuesta a la demanda educativa, a partir de una unidad integrada por el centro de formación profesional, la nueva escuela secundaria técnica y el nivel superior, con los anexos del instituto superior de formación técnica y la UNAB.

Both comments and pings are currently closed.