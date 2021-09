Ya se vacunaron con dos dosis 8 millones de bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que ya se vacunaron 8 millones de personas con las dos dosis en territorio bonaerense, y señaló que “gracias al inmenso esfuerzo del pueblo estamos dando vuelta la página”. “¡Alcanzamos los 8 millones de bonaerenses vacunados con dos dosis!”, anunció el mandatario provincial en su cuenta de Twiiter. En ese marco, agregó: “Gracias al inmenso esfuerzo del pueblo estamos dando vuelta la página. Ahora es tiempo de ponernos de pie, reconstruir la Provincia y recuperar la felicidad”. Este viernes, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires envió nuevos turnos para la inoculación de segundas dosis. “Se están enviando 226.369 turnos de segunda dosis. ¡Revisá tu mail, la página o la aplicación!”, posteó Kicillof. Del mismo modo lo precisó el ministro de Salud bonaerense, quien publicó que se trata de turnos asignados para segundas dosis de las vacunas AstraZeneca y Sinopharm. ” Ahora es tiempo de ponernos de pie, reconstruir la Provincia y recuperar la felicidad”. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires recordaron que todas las personas a partir de los 12 años pueden inscribirse en https://vacunatepba.gba.gob.ar/ para recibir la vacuna contra la Covid-19. En tanto, tal como anunció días atrás el mandatario bonaerense, todos los mayores de 50 años ya cuentan con la posibilidad de acceder a la denominada “vacunación libre” de segunda dosis si cumplieron las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna Astrazeneca o Sputnik V, o bien, unas 3 semanas después de la primera dosis de la Sinopharm. De igual modo, la inmunización para los jóvenes de 17 años sin comorbilidades, que luego se irá ampliando, bajando el rango etario.

