Segunda dosis libre en la provincia de Buenos Aires para todos los mayores de 50 años

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que a partir de este miércoles habrá en la provincia de Buenos Aires segunda dosis libre de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 50 años, trabajadores de la salud, embarazadas e inmunodeprimidos, e informó que a partir de octubre reabrirá el servicio de comedor escolar en las escuelas y habrá un refuerzo con clases a contraturno para recuperar contenidos. Así lo anunció en una conferencia de prensa que brindó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak; de Desarrollo, Andrés Larroque; de Educación, Agustina Vila; y el jefe de Gabinete saliente, Carlos Bianco. “Estamos ampliando y profundizando nuestro plan de vacunación y daremos desde este miércoles segunda dosis libre para mayores de 50 años que hayan cumplido con el período requerido de la primera aplicación”, anunció el mandatario al encabezar la rueda de prensa. Números El total de vacunas aplicadas hasta el momento en el territorio bonaerense llega a 18.862.864, de las cuales 11.176.497 corresponden a la primera dosis y 7.686.367 a la segunda. En tanto, según las cifras oficiales en la provincia de Buenos Aires, el 98,08% de los mayores de 60 años cuenta con una dosis y el 92,18% con el esquema completo; mientras que esos números llegan a 95,79% y al 72,43% respectivamente en mayores de 59 con comorbilidades. En el grupo de 18 a 59 años sin enfermedades preexistentes 90,04% tiene una vacuna y el 45,10% las dos; en tanto que el 83,06% de los jóvenes de 12 a 17 años con condiciones de riesgo posee una dosis y el 39% completó el esquema. El 96,67% del personal docente tiene una vacuna y el 70,92% las dos; mientras que esos porcentajes en el personal de seguridad alcanzan al 90,62% y al 52,17%, respectivamente. El gobernador provincial en una conferencia de prensa en La Plata que habrá vacunación libre para todos los mayores de 50 años.

El gobernador provincial en una conferencia de prensa en La Plata que habrá vacunación libre para todos los mayores de 50 años. Refuerzo escolar En la conferencia de prensa, el mandatario además anunció que se brindará refuerzo escolar con clases a contraturno “para recuperar contenidos e intensificar la enseñanza de todo lo perdido por la pandemia”. El gobernador remarcó que “el refuerzo escolar será para todos los chicos y chicas de todos los niveles” y aseveró que las actividades se desarrollarán desde ahora hasta diciembre próximo, y desde febrero a marzo de 2022. Se trata del Programa para la Intensificación de la Enseñanza +ATR que en algunas instituciones ya comenzó a funcionar este mes y está destinado a los más de 4 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la provincia de Buenos Aires. El plan comprende actividades presenciales a contraturno y los días sábados, destinado tanto a los estudiantes con trayectorias educativas más vulnerables, como a quienes requieren afianzar aprendizajes o rendir materias previas. ElPrograma para la Intensificación de la Enseñanza +ATRestá destinado a los más de 4 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria de la provincia de Buenos Aires Desde Educación se precisó que las actividades de fortalecimiento de las trayectorias educativas se desarrollan en los establecimientos educativos “de lunes a sábado de manera complementaria a la jornada habitual, sin alterar el normal desenvolvimiento y participación de los estudiantes en su jornada escolar ni el funcionamiento del establecimiento educativo”. Esa tarea es llevada a cabo por 30 mil docentes que se integraron a los equipos de trabajo de las escuelas, con una inversión de 2.500 millones de pesos. Para ello, además, el Gobierno abonará un suplemento adicional salarial para los auxiliares, que posibilitarán el desarrollo de las actividades escolares de los días sábado. En ese sentido, Kicillof especificó que los estudiantes “tendrán clases presenciales a contraturno y/o los sábados” y expuso se trata de un “refuerzo para aquellos que tuvieron mayores dificultades, pero también para afianzar contendidos”. Reabren los comedores Posteriormente, el gobernador anunció que el próximo mes reabrirán los comedores escolares que funcionan en instituciones educativas. “Cuando se inició la pandemia, desayunaban 1.200.000 chicos y almorzaban 500 mil. Como por cuestiones sanitarias no pudimos tener abiertos los comedores, resolvimos llevar adelante una de las políticas de inversión social más grandes de la historia, que fue continuar con el Servicio Alimentario Escolar”, rememoró Kicillof. En ese marco, dijo que esa tarea se llevó a cabo “entregando módulos alimentarios para desayuno y almuerzo para 1.700.000 chicos y chicas de toda la provincia” y remarcó que se pasó “de una inversión mensual de mil millones por mes a 4.500 millones”. “Hoy, dos millones de chicos y chicas de la provincia reciben módulos alimentarios equivalentes a almuerzo y desayuno que se llevan de las escuelas.”, continuó y detalló que “a partir de julio, con la mejor situación epidemiológica, se autorizó a realizar los desayunos y meriendas en escuelas”. Por último, sostuvo que “desde octubre, va a volver a abrirse el servicio de comedor escolar para almuerzo: ese mes, habrá desayuno, merienda y almuerzo en escuelas, pero además se continuará con los módulos alimentarios”.

