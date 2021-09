Más familias brownianas acceden al credito para construir la casa propia

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, una nueva tanda de créditos para que más familias brownianas avancen en la construcción de su casa, en el marco del programa de créditos “Casa Propia”. La jornada se llevó adelante en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, donde el jefe comunal y el funcionario nacional, junto con el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, entregaron los créditos que permiten construir hasta 60 m2 en un lote propio y se otorgan a tasa cero, con la fórmula de actualización HogAr, que al tener en cuenta el Coeficiente de Variación Salarial brinda mayor previsibilidad. “Muy contentos de recibir nuevamente a Jorge (Ferraresi) entregando estos créditos a nuestros vecinos y vecinas, que representan materializar algo tan importante y tan lindo, como es el sueño de tener la casa propia. Cada vez son más los brownianos que tienen esta posibilidad”, subrayó Mariano Cascallares. Por su parte, Ferraresi afirmó que entregar estos créditos, que alcanzan los 17.000 en todo el país, “es ampliar derechos, en una Argentina que promueve la posibilidad de que cada uno pueda desarrollarse en el lugar donde nace”. “Y aparte reconstruir la Argentina, generando puestos de trabajo y comprando materiales en comercios locales”, destacó. A través del programa Casa Propia se prevé construir 1.200 viviendas en todo Almirante Brown durante el período 2021/2023. Asimismo, se lleva adelante también el programa Reconstruir, gracias al cual se busca finalizar la construcción de más de 500 viviendas cuyas obras quedaron truncas entre 2015 y 2019 en la localidad de Malvinas Argentinas. Durante el acto, además, se otorgó al Municipio la adjudicación para realizar obras de infraestructura pública y equipamiento urbano en el barrio 2 de Abril, ubicado en la localidad de Rafael Calzada. Las mismas se llevarán adelante a través del programa Promeba IV e implicarán una inversión por parte del Gobierno Nacional que supera los $354 millones. De la jornada participaron también el secretario de Gobierno, Juan Fabiani; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el jefe de Gabinete, Leandro Battafarano; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

