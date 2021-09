La casa del horror: una mujer drogaba a sus hijas de 11 y 8 años para que las violaran su pareja y su cuñado

Una mujer fue acusada de drogar a sus hijas de 11 y 8 años para que las violaran su pareja y su cuñado. Las víctimas le pidieron ayuda a su papá, que presentó la denuncia. La denuncia del hombre dio inicio a una investigación y derivó en las últimas horas en un allanamiento en el domicilio de la calle Bustamante al 8000, Del Viso, donde fueron detenidos la mujer acusada, de 40 años, y su cuñado, de 43. En el lugar secuestraron teléfonos celulares, cámaras y rollos de fotos, aceite de cannabis sativa, cartas escritas por las víctimas y tres municiones 22 largo. También encontraron cajas y blísters con psicofármacos, según publicó el sitio Pilar de Todos. El tercer acusado, padrastro de las nenas, fue capturado horas después en otro operativo sobre la vía pública, en la zona de Grand Bourg, donde se había escondido al enterarse de la denuncia presentada en su contra. Intervinieron en la causa, que fue caratulada “Abuso sexual”, la doctora María José Basiglio, fiscal de la Unidad Temática de Violencia de Género del distrito de Pilar, y el magistrado Nicolás Ramón Ceballos, titular del Juzgado de Garantías N° 6, ambos pertenecientes a los tribunales de San Isidro.

