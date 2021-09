Fernández criticó el “endeudamiento tóxico e irresponsable” de Cambiemos con el FMI

El presidente Alberto Fernández ratificó su convicción de que “las vacunas deben ser bienes públicos globales” por entender que “la pandemia mostró la globalización de las injusticias y la lentitud para ofrecer respuestas solidarias”, al hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en una participación virtual. El primer mandatario exhortó a la “reconstrucción de la situación económica y social, que va de la mano del cuidado de nuestra casa común, el planeta”. El jefe de Estado aseguró que “la justicia climática será una quimera sin justicia financiera que contribuya a una justicia social”. Fernández advirtió sobre el “endeudamiento tóxico e irresponsable” asumido con el FMI Alberto Fernández aseguró que “gran parte de la recursos suministrados a la Argentina” por el Fondo Monetario Internacional (FMI) “han sido fugados” durante la administración de Cambiemos y expresó el apoyo del Gobierno argentino a “un acuerdo global sobre la reestructuraciones de deudas soberanas”. Advirtió sobre el “endeudamiento tóxico e irresponsable” asumido por la Argentina con el FMI durante la gestión de Cambiemos, al hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en una participación virtual. El mandatario argentinopropuso que la “calificación del riesgo crediticio sea parte de la reforma de la estructura financiera internacional” y alentó la ampliación de “un nuevo marco común para los países de ingresos medios”. Las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidades Alberto Fernández remarcó que el gobierno argentino “asume con responsabilidad las demandas históricas del movimiento de mujeres y diversidades”, que tuvo su “máxima expresión” con la creación del Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género. Además, resaltó la trascendencia de la ley de legalización del aborto y de la ley de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Avance de la investigación en la causa AMIA El jefe de Estado reiteró el pedido de Argentina para que “las autoridades de la República Islámica de Irán cooperen con las autoridades judiciales” del país para avanzar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y renovó su solicitud a la comunidad internacional para que se dé “cumplimiento” a las alertas rojas de interpol “ante la eventual presencia de un imputado en su territorio”. El reclamo por Malvinas El Presidente ratificó ante la asamblea general de la ONU los “imprescriptibles derechos soberanos” de la Argentina sobre las islas Malvinas y rechazó la “persistente actitud” del Reino Unido de “desoír” el llamado al diálogo por parte de las resoluciones de la ONU. También denunció la explotación unilateral de Londres sobre los recursos naturales del archipiélago y la presencia militar británica, que produce “tensión en una zona de paz y solidaridad internacional”.

Both comments and pings are currently closed.