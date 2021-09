Para Aníbal Fernández, Elisa Carrió integró “la mafia de la mesa judicial”

Aníbal Fernández, le respondió a la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien lo había acusado de “conocer a todas las mafias porque es parte de ellas”, y la vinculó con la denominada Mesa Judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri. El ministro de Seguridad,, le respondió a la referente de la Coalición Cívica,, quien lo había acusado de “conocer a todas las mafias porque es parte de ellas”, y la vinculó con la denominada Mesa Judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Señora: le juro por Dios que conozco a la mafia de la mesa judicial que usted integraba junto a Pepín Rodríguez Simón y otros, pero nunca formé parte de ella!”, aseguró el flamante titular de Seguridad en Twitter. Carrió había apuntado contra el flamante funcionario al asegurar que “lo de Aníbal Fernández es como la vuelta de un monstruo alicaído”. “Él conoce todas las mafias. Yo sostengo que es parte. Siempre van por secuestros, por piratas del asfalto, ambos siendo de los mismos grupos”, denunció Carrió en declaraciones realizadas a Todo Noticias.

