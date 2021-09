Tras los cambios en el Gabinete, el Gobierno lanza nuevas medidas: IFE, Salario Mínimo y bono ANSES

Entre las posibles medidas económicas que tomará el gobierno de Alberto Fernández, tras los cambios en el Gabinete se encuentra la posibilidad de otorgar un bono a modo de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el aumento del Salario Mínimo, la nueva edición segmentada del IFE, y un bono de la ANSES para jubilados que cobren la mínima. trabajadores asalariados, el lanzamiento del plan PreViaje para jubilados, y aumento de salarios por decreto: desde el oficialismo se presentó un proyecto para que el Gobierno disponga por decreto una suba salarial para trabajadores del sector público y privado. Aumenta el Salario Mínimo También se evalúa lanzar créditos a tasa cero paraasalariados, el lanzamiento del plan PreViaje para jubilados, y aumento de salarios por decreto: desde el oficialismo se presentó un proyecto para que el Gobierno disponga por decreto una subapara trabajadores del sector público y privado. El Gobierno adelantó para el martes próximo la revisión del Salario Mínimo con el propósito de estirar lo antes posible la suba acordada meses atrás, de 35%, a un valor de entre 46 y 48 %, incluso por encima del promedio de las paritarias del segundo semestre, confiaron en el equipo económico. Estará en línea, además, con el anuncio de la suba a 175 mil pesos del mínimo no imponible para el pago de Ganancias. El ajuste en el piso salarial, que incluirá una nueva revisión en febrero y vigencia hasta marzo, tendrá un efecto marginal sobre trabajadores formales (se calcula que entre 100 mil y 300 mil son los que no están regidos por convenios colectivos) pero el mayor impacto se dará en el valor de los planes sociales: cada “salario social complementario” equivale al a mitad del mínimo, vital y móvil, que en la actualidad es de $ 29.160 , y se modifica según sus cambios periódicos. El debate quedará a cargo del Consejo del Salario que se reunirá de este modo por segunda vez en el año, luego del acuerdo tripartito de fines de abril pasado. Los programas impactados de lleno por la variación del salario mínimo son el Potenciar Trabajo, el Acompañar y las becas Progresar. Pero también incide sobre el valor que el Gobierno les asigna a los subsidios Repro con los que complementa el pago de sueldos en las empresas todavía con dificultades derivadas de la pandemia, con lo que la incidencia del piso salarial se extiende a millones de personas. IFE: nueva edición Mediante la web de ANSeS se puede acceder a la actualización de la información personal de cara a la reactivación de una nueva edición del bono del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Para la incripción se utilizará la plataforma Mi ANSeS, de confirmarse el pago del monto extraordinario que se anunciaría en las próximas horas. Fuentes cercanas al Gobierno explicaron que “será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza”. Cabe destacar que para recibir cualquier tipo de beneficio por parte de Anses es necesario tener actualizados los datos personales y familiares en el sitio web. Mientras que, para actualizar relaciones familiares (hijos o pareja) o datos de identidad, se debe presentar la documentación necesario en Atención Virtual. IFE de Anses: quiénes cobraron en 2020 Trabajadores de la economía informal

Monotributistas sociales

Monotributistas de las categorías A o B

Trabajadores de casas particulares y personas que se encontraron desempleadas

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) Bono ANSES y AUH Se evalúa lanzar un ono de ANSES para jubilados que cobran la mínima que sería de unos $6.000 y se pagaría en octubre. También podría haber novedades para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a través de tener una ayuda adicional.

