Hoy se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono: ¿Por que es tan importante?

La Asamblea General de ONU determinó esta fecha para recordar la necesidad de conservar la capa de ozono, entendida como un “filtro” que limpia la atmósfera y permite la existencia de vida. La capa de ozono es una zona de la estratósfera de la Tierra, de unos 15 a 50 kilómetros, que absorbe el 99% de la radiación ultravioleta proveniente del sol. La comunidad internacional impulsó este día para tomar medidas conjuntas de cuidado planetario que impidan la destrucción del equilibrio medioambiental a través de la emisión de los gases provenientes de la industrialización humana. ¿Por qué es tan importante la capa de ozono? La disminución y deterioro de la ozonósfera se dio a conocer en la Convención de Viena, en 1985, y provocó la firma de uno de los primeros compromisos ecológicos conjuntos de las principales potencias mundiales. Esto fue ratificado con el Protocolo de Montreal, en 1987, en la que se fijó una serie de productos que dañaban la capa de ozono, como aerosoles y desechos industriales. “La ciencia nos avisa. Los seres humanos emitimos cada vez más gases de efecto invernadero. La concentración de estos gases en la atmósfera de nuestro planeta sigue aumentando. Las temperaturas del planeta son cada vez más altas y las masas de hielo están desapareciendo”, explicó la ambientalista Greta Thunberg en una conferencia sobre cuidados del ambiente. La comunidad científica y grupos de cuidado del medioambiente coinciden en que las emisiones de dióxido de carbono de las industrias, metano y óxidos de nitrógeno, dañan la atmósfera e influyen en el calentamiento global. Esto provoca un daño en el equilibrio ecológico natural del planeta, con disminuciones de lluvias, aumento de temperaturas y catástrofes naturales.

