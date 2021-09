Estudiantes en conmemorarán la Noche de los Lapices en Adrogué

Mañana jueves 16 de septiembre el MTL realizarán en Adrogué acto conmemoración al 45to aniversario de la Noche de los Lápices. Será una actividad abierta a todo el movimiento estudiantil, a las juventudes de los partidos políticos y movimientos sociales, docentes y a las familias que deseen participar. La actividad será mañana 16 de septiembre a las 11.30hs. Se iniciará en Plaza Brown para movilizarse hasta el monumento de La noche de los lápices que se encuentra frente a la plaza Esteban Adrogué y frente al colegio Nacional sobre la Av Espora.

