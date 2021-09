INDEC da a conocer la inflación de agosto: estaría por debajo del 3%

El INDEC dará a conocer hoy el dato de inflación de agosto. Y, de cumplirse con las estimaciones previstas tanto por las consultoras privadas como por el Gobierno, se ubicará por debajo del 3% por primera vez desde septiembre del año pasado. De hecho, algunas proyecciones ubican la suba del Índice de Precios al Consumidor en un 2,6%; mientras que otros relevamientos sostienen que será cercano al 2,9%. “Estamos previendo que la tasa de inflación intermensual vaya en una senda decreciente. Es lo que ha ido ocurriendo”, señaló el ministro de Economía Martín Guzmán días atrás, y remarcó: “Por estacionalidad puede haber un vaivén entre un mes y otro, pero hoy Argentina está en un proceso gradual y persistente de desinflación”. En ese contexto, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central, la inflación de agosto fue del 2,8%. Las consultoras que participan del estudio, proyectan una leve desaceleración de cara a los próximos meses: espera una inflación de 2,7% para septiembre, 2,7% octubre, 2,8% en noviembre y 3,1% en diciembre. Cerraría el año con una suba del IPC en torno a los 48,4%. Concretamente para agosto, la consultora Orlando Ferreres proyectó una inflación del 2,6%, con un crecimiento interanual del 46,3% y un acumulado del 30% en los primeros ocho meses del año. “En cuanto a los principales rubros, Salud encabezó las subas del mes, registrando un alza de 5,5% mensual. Por su parte, Indumentaria lo hizo en 3,6% mensual, mientras que Vivienda avanzó 2,7% mensual”, sostuvo el informe, que destacó: “Con relación a la medición núcleo, ésta arrojó una variación del 2,9% y en términos anuales registró una suba del 46,7%. En cuanto a los bienes y servicios regulados, éstos registraron una variación de 1,5% mensual, mientras que los estacionales subieron 2,9% mensual”. Por su parte, “Alimentos y bebidas” subieron 2,3%, por lo que también registrarían una desaceleración frente al 3,4% medido por el INDEC en julio. “Proyectamos una suba del IPC de 2,9% para agosto, con alimentos y bebidas poniendo un piso a la baja que se observa desde mayo”, señalaron a Ámbito desde Analytica, y agregaron: “Para el resto del año, también estimamos que la tasa de inflación va a continuar descendiendo lentamente, ya que el Central sigue firme en su política de un peso depreciándose al 1% mensual, bastante por debajo de la inflación. Y, debido a que las tarifas se van a mantener sin aumentos, hay suficientes razones para que la desaceleración continúe”. Desde Ecolatina, por su parte, también anticiparon que se ubicaría “por debajo del 3%” y desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), estaría “cerca de esa cifra; si es por debajo, no sería por más de una o dos décimas”. Por su parte, desde la consultora LCG, señalaron en su informe: “Esperamos que se ubique en torno a 3%, marcando así cierto nivel de inercia inflacionaria con un piso marcado en el 3%. Este dato es consistente con una suba acumulada 33% en los primeros ocho meses del año y una variación del superior al 52% anual. El índice LCG para alimentos y bebidas cerró el mes con una inflación mensual promedio del 3,1%, reflejando una desaceleración respecto al cierre de julio (3,4%). No obstante, durante el mes se dieron aumentos autorizados por el Gobierno que podrían moderar esta baja”.

Both comments and pings are currently closed.