El Índice de Precios al Consumidor subió 2,5% en agosto

Con esta suba, desde comienzos de año, la inflación minorista acumuló un alza del 32,3% y en los últimos 12 meses del 51,4%, informó el organismo. Noticia en desarrollo. El informe completo Índice de precios al consumidor (IPC) – Agosto 2021 by Télam on Scribd

