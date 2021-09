Educación y el Frente Universitario acordaron una mejora paritaria anual del 47%

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, y los seis sindicatos que integran el Frente Gremial Universitario (FGU) acordaron este lunes en paritarias un aumento salarial anual total del 47 por ciento, que consistió en sumar al 35 por ciento ya acordado en mayo otro 12 por ciento en tres tramos, confirmaron fuentes gremiales y de la cartera educativa. Las autoridades del Ministerio de Educación señalaron en un comunicado que el acuerdo fue alcanzado por “unanimidad” y que también incluyó a los no docentes nucleados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (Fatun). Trotta encabezó una nueva ronda de la revisión paritaria junto con el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk, de la que participaron los representantes sindicales de la Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA y Ctera. Un documento de la cartera educativa sostuvo que de forma “unánime” se resolvió incorporar al acuerdo paritario convenido en mayo último un aumento del 12 por ciento sobre los salarios de marzo y en tres tramos (un 6% en septiembre; un 2% en octubre y un 4% en enero de 2022), lo que totalizó un 47 por ciento. Además, los docentes universitarios continuarán percibiendo hasta marzo próximo el bono por conectividad, que pasó de 1.000 a 2.000 pesos a partir de octubre. Hace algunos días, idéntico acuerdo fue firmado por el gremio no docente Fatun, con el que también se convino el pago de un bono de 6 mil pesos por el Día del no docente, que se abonará en 2 cuotas en octubre y noviembre, informó la cartera educativa. Funcionarios y sindicalistas acordaron retomar la mesa de negociaciones durante la segunda quincena de diciembre próximo para evaluar la marcha de la inflación. “Hoy continuó el proceso de recomposición de los salarios universitarios, en el contexto de la compleja situación de los últimos años. Es preciso robustecer el salario con la paritaria y desplegar las políticas económicas que permitan contener la inflación, porque se comprende y valora el compromiso del sistema y sus gremios”, dijo Trotta. Perczyk afirmó que la Argentina tiene múltiples necesidades y “la política oficial es organizarlas porque para el Gobierno el salario de los trabajadores es prioridad”. Se acordó un aumento salarial anual total del 47 por ciento. (Foto: Culaciatti Horacio) Por su parte, el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT, Sergio Romero, aseguró a Télam que “se firmó un excelente acuerdo salarial”, aunque señaló también que “es preciso continuar trabajando de forma permanente para recomponer el salario de todos los trabajadores universitarios”. Trotta se había reunido el 12 de agosto último con los dirigentes sindicales, luego de decidir el adelantamiento de la mesa de seguimiento acordada para septiembre, a fin de “retomar el diálogo, analizar la situación de las casas de altos estudios e iniciar la negociación de un nuevo acuerdo para reafirmar el compromiso con los trabajadores”. Educación y los gremios habían acordado en mayo último un 8% de mejora retroactiva a abril, un 6% en junio, un 4% en agosto, otro 5% en octubre, un 7% en diciembre y un 5% final para febrero (un 35% en total), por lo que el acuerdo elevó el incremento anual a un 47%, “cumpliendo el compromiso del presidente Alberto Fernández de ganarle a la inflación, que fue proyectada para este año en un 45%”, afirmó el ministro. En el encuentro, que fue presencial, participaron César Albornoz, subsecretario de Políticas Universitarias; Leandro Quiroga, de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, y Daniel López, director nacional de Calidad Universitaria. En tanto, en reunión virtual paralela lo hicieron el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Rodolfo Tecchi, y los paritarios Andrés Sabella, Julio Mazzotta, Franco Bartolacci, Hugo Santos Rojas, Victor Moriñigo, Sandra Torlucci y Dario Kusinsky, todos representantes del CIN. Por lo sindicatos participaron Daniel Ricci, José Reversat, Mario Sequeiras y Miguel Briscas (Fedun); Norberto Cabanas y Julio Condori Barrios (UDA); Carlos de Feo, Gastón Navarta, Andrea Ozamiz, Ayelén Díaz y Octavio Miloni (Conadu); Norberto Heyaca, Ricardo Mozzi y José Gabriele (Fagdut); Marcelo Creta y José Scarano (Ctera), y Luis Tiscornia, Claudia Baigorria y Antonio Rosselló (Conadu Histórica). Los dirigentes no docentes de la Fatun, Walter Merkis, Susana Ramos, Jorge Anró y Daniel Villa habían firmado el acuerdo el 2 de septiembre, y el del bono el 8 de ese mes.

