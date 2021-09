Luis Juez celebró su triunfo con mensaje para Macri: “No nos gusta que los porteños nos digan qué hacer”

El senador nacional Luis Juez destacó esta noche su triunfo en la interna de Juntos por el Cambio en Córdoba y envió un mensaje al líder del PRO, Mauricio Macri, al afirmar que dentro de la alianza opositora “deberían aprender que a los cordobeses no les gusta que los porteños les digan qué tienen que hacer”. “Deberían aprender que a los cordobeses no nos gustan que los porteños nos digan qué tenemos que hacer. Siempre hemos peleado por nuestra autonomía, nuestra independencia. Hemos discutido cómo se armaba una lista y la gente la ordenó. Ahora, todos juntos pensando en lo que viene para el futuro“, sostuvo el postulante a renovar su banca en la Cámara alta. En diálogo con La990, Juez cuestionó a su rival en la interna, Mario Negri, y a Macri, quien en la recta final de la campaña respaldó al referente radical: “No soy de los que se le cuelga en el cogote a nadie, yo no soy un koala”, lanzó. Y añadió: “Le ganamos a la resignación, a la apatía, a los aparatos, a los recursos, a los consultores, a las empresas de marketing político”. Al ser consultado sobre cómo impactará el resultado dentro de la UCR de Córdoba, Juez señaló que encontró en Rodrigo De Loredo “y en los intendentes radicales un socio para poder disputar poder” en la provincia mediterránea de cara a las elecciones a gobernador de 2023. Minutos antes, Negri había reconocido su derrota en la interna de Juntos por el Cambio en lo que se refiere a la definición de la candidatura para competir por las bancas en el Senado el próximo 14 de noviembre. “¡Felicito a Luis Juez y la lista Cambiando Juntos por la gran elección! Los cordobeses dieron su mensaje al kirchnerismo de una forma contundente. JxC es la herramienta de la sociedad para frenar el populismo. ¡Ahora vamos unidos a noviembre!”, había señalado el coordinador del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

