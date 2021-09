El Presidente visitará la fábrica de envases Ball en Almirante Brown

El presidente Alberto Fernández visitará este martes por la mañana la fábrica de envases Ball, en el parque industrial de Burzaco, en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde los directivos de la empresa le anunciarán una inversión de 60 millones de dólares y la generación de nuevos puestos de trabajo, informaron esta tarde fuentes oficiales. Los directivos de la empresa le presentarán su plan de inversiones 2021-22 para ampliar la instalación de una nueva línea de producción, lo que les permitirá aumentar su capacidad productiva en 643 millones de latas, lo que representa un 30 por ciento más, a la vez que se generarán 46 nuevos puestos de trabajo. Ball Corporation es una compañía de capitales americanos con presencia en la Argentina desde 1995 como productor de envases de aluminio para bebidas, emplea a 220 trabajadores de manera directa y 600 de manera indirecta, y es proveedor de empresas como Cervecería Quilmes, CCU, Coca Cola, Cepas Argentinas, Monster y Speed, entre otras. La inversión de Ball se suma a otras, como la realizada por la metalúrgica APEX, en la provincia de La Pampa, por 18 millones de dólares, para la producción de herramientas para los sistemas extractivos de pozos petroleros; y a la reapertura en el partido bonaerense de Chivilcoy de Bicontinentar Footwear Technologies, líder en la fabricación de calzado deportivo de alta tecnología. Además, desde 2020, se produjeron más de 900 anuncios de inversiones por 34.000 millones de dólares y la inversión productiva creció un 14,3 por ciento. De este modo, el sector industrial tiene hoy 25.000 empleos más que hace dos años.

Both comments and pings are currently closed.