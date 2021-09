El municipio acelera la instalación de 320 alarmas comunitarias en los barrios

El Municipio de Almirante Brown informó que avanza a todo ritmo con la instalación de las alarmas comunitarias municipales en las localidades y en los barrios de nuestro distrito. Hasta el momento se instalaron 200 equipos de un total de 320 ya adquiridos y se continúa con la colocación sumando de ese modo una importante herramienta para la prevención del delito La secretaria de Seguridad y Prevención Ciudadana, Paula Eichel, destacó que “cada alarma que instalamos cuenta con reflectores Led, sirena sonora y una aplicación que, ante cualquier tipo de emergencia que pueda producirse, emite un alerta hacia nuestro Centro de Operaciones Municipal (COM)”. Mientras tanto, al momento de cada instalación de los nuevos equipos se realiza una reunión informativa entre el Municipio, integrantes del COM, las autoridades policiales de cada zona y las vecinas y los vecinos. Allí se les explica el funcionamiento de las alarmas comunitarias municipales, al tiempo que se los invita a descargar la App Alerta Brown que ya utilizan miles de brownianos. Por su parte, el intendente Mariano Cascallares indicó que “continuamos sumando herramientas para prevenir el delito y cuidar a nuestra gente. Como toda la flota de autos, camionetas y motos policiales que renovamos a principios de año, herramientas como las 30 mil nuevas luces Led que estamos instalando como nuestro Centro de Operaciones Municipal que es el más moderno de la Provincia, o como las cientos de cámaras que instalamos y monitoreamos en la calle y en las líneas locales de colectivos”: La Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana informó que solamente en Glew ya se instalaron más de 20 alarmas comunitarias. Y otras tantas en San José y en Claypole, por citar sólo algunos ejemplos. Estos equipos ya llegaron a todas las localidades brownianas para quedarse, a tal punto que se está instalando un promedio de cuatro alarmas comunitarias municipales diarias en nuestro distrito. Mariano Cascallares finalizó sosteniendo que “desde el Municipio continuamos realizando aportes a la Policía Bonaerense en su lucha contra el delito. “Todas estas herramientas, y estamos agregando paradas de colectivos seguras y tótems de seguridad en espacios públicos, constituyen un aporte concreto de nuestro Municipio para el cuidado de los vecinos”, finalizó el jefe comunal,

