Alberto Fernández: “En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”

El presidente Alberto Fernández aseguró que “nada hay más importante que escuchar” a la ciudadanía y agregó que “cuando el pueblo se expresa, acatamos”, en su mensaje en el búnker del Frente de Todos. Desde el Frente de Todos “escuchamos con respeto y mucha atención el veredicto de la gente” y dijo que “hay errores que hemos cometido y que no debimos haber cometido”, manifestó el mandatario. “De los errores aprendemos. Hay una demanda y a partir de mañana vamos a prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea”, dijo el mandatario al hablar en el bunker del Frente de Todos en el barrio de Chacarita, “En noviembre vamos a dar vuelta esta historia”, continuó el jefe de Estado, en referencia a las elecciones del 14 de noviembre. Fernández sostuvo que “la campaña acaba de empezar y en noviembre hay que ganarla”, ya que el Frente de Todos tiene “un compromiso con el país”. “La campaña acaba de empezar y en noviembre hay que ganarla” “El país necesita no volver atrás. Necesitamos avanzar con justicia social educación y salud pública”, dijo,y agregó: “Tengo por delante dos años de gobierno y no voy a bajar los brazos”. Rodeado por los referentes y candidatos del espacio, aseguró que a partir de mañana el Gobierno va a trabajar “denodadamente” para que “en noviembre los argentinos y argentinas nos acompañen porque seguimos convencidos que estamos frente a dos modelos de país”, tras asumir que el resultado de las PASO son “un dato que vamos a considerar”. El Presidente estuvo acompañado en el escenario por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de diputados, Sergio Massa; el jefe del bloque del FDT de la cámara baja, Máximo Kirchner; y los precandidatos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollan, Leandro Santoro y Gisella Marziotta.

Both comments and pings are currently closed.