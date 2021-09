Gran triunfo del Frente de Todos en Brown por 16 puntos de diferencia

Los datos finales oficiales de las elecciones PASO de Almirante Brown arrojaron una diferencia de cerca de 16 puntos a favor del Frente de Todos (FDT) por sobre Juntos, la segunda fuerza. De ese modo, Junto con La Matanza y Ensenada, Almirante Brown fue uno de los distritos donde mayor apoyo obtuvo el oficialismo. En ese contexto, el intendente Mariano Cascallares, quien también protagonizó el triunfo del PJ en la tercera sección electoral, expresó su agradecimiento “a las vecinas y los vecinos por el importante apoyo que recibimos”, al tiempo que expresó su reconocimiento hacia las y los fiscales y la militancia del peronismo”. La elección del domingo arrojó otra novedad: La Matanza, Lomas de Zamora y Almirante Brown se consolidaron este domingo 12 de septiembre como bastiones del peronismo pero además cosecharon una gran cantidad de votos salvándose de la derrota que alcanzó a muchos otros distritos gobernados por el peronismo. De ese modo consiguieron también amortiguar el golpe que sufrió el oficialismo y generar algo de esperanza de cara a a las generales de noviembre, Los votos sumados de La Matanza (Fernando Espinoza) , Almirante Brown y Lomas con el cien por ciento de las esas escrutadas sumaron nada menos que 555.264 voluntades, con amplias diferencias respecto de Juntos y de las demás fuerzas políticas.

