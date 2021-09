Wado de Pedro: “Fue una jornada electoral histórica”

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, afirmó que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) representaron una “jornada electoral histórica” que “refuerza el espíritu democrático y de participación que hay en en la sociedad argentina” y señaló que los comicios transcurrieron “en paz, con tranquilidad y orden”. Al hacer una evaluación de las elecciones, en la sede central del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, De Pedro estimó que “se podrían estar dando los primeros resultados provisorios a las 21 horas” si “los procesos en las escuelas y los protocolos sanitarios lo permiten y no se ralentiza el proceso y los telegramas llegan con normalidad”. En ese marco, el funcionario remarcó que se registró “un muy buen número de participación”, que fue del “67% hasta las 18, teniendo en cuenta que es una elección en el medio de una pandemia”, y explicó que pasadas las 19 había “1.900 escuelas en las que todavía están votando”. Acompañado por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia Garcia Blanco y la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, el ministro señaló que “vamos a estar procesando todos los telegramas que nos llegan y podríamos estar dando los primeros resultados provisorios a eso de las 21”. Asimismo, el titular de la cartera política puntualizó que irá “hablando con los dirigentes de la oposición para ir informándolos” de los avances del escrutinio provisorio, no obstante que en la sede del Correo “están los fiscales informáticos de todos los partidos políticos que pueden ver la trazabilidad de los telegramas y de toda la información que llega”. “Cuando tuve que votar me emocioné, porque también recordé que llevamos 38 años ininterrumpidos de democracia, y eso es lo que refleja que los argentinos y las argentinas aprendimos del pasado, y es lo que tenemos que seguir cuidando nosotros y las generaciones futuras: nuestro sistema democrático, que permite la discusión y el debate, y que comencemos a alejar los discursos del odio”, indicó el funcionario. “Cuando tuve que votar me emocioné, porque también recordé que llevamos 38 años ininterrumpidos de democracia” WADO DE PEDRO En tanto, De Pedro destacó el “consenso alcanzado en el Congreso nacional para correr cinco semanas la elección” de hoy y las legislativas de noviembre, debido a la pandemia, lo que “permitió que 12 millones de personas se puedan vacunar” contra el coronavirus en estas últimas semanas. “De esta manera pudimos ir a votar con más tranquilidad y menos miedo”, dijo De Pedro y agradeció a los “millones de argentinos que fueron a votar” durante la jornada, lo que “refuerza el espíritu democrático y de participación que hay en la sociedad argentina”. “Fue un desafío de casi un millón de personas, tuvimos que combinar y articular mucho trabajo”, así como para cada uno de los votantes, quienes “fueron a votar con miedo, con incertidumbre, con dudas, que se llevaron su tapaboca, su lapicera, su adhesivo”, manifestó. “Estos gestos y estos pequeños hechos demuestran que tenemos que agradecernos como sociedad y nosotros agradecerle a los millones de argentinos que fueron a votar”, señaló. Wado de Pedro destacó que las elecciones se desarrollaron “en paz, con tranquilidad y con orden”. El ministro agradeció, por último, “en nombre del Gobierno nacional” la labor desplegada por “los integrantes del Comando Nacional electoral, que han cumplido un rol esencial, a los jueces federales, a los gobernadores provinciales”. Remarcó también “la importante participación y el compromiso de más de 100.000 presidentes de mesa, y de casi 500.000 fiscales de todas las fuerzas políticas que sumaron y aportaron militancia, compromiso y transparencia al proceso electoral”.

