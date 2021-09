Vidal: “Votar siempre es un día de oportunidad”

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, señaló que “ir a votar siempre es un día de oportunidad” y consideró como “muy importante que todos concurran a expresarse ” en el acto eleccionario, al sufragar en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, ubicada en el edificio de la Biblioteca Nacional, en el barrio de Recoleta. “Creo que es muy importante que todos vayamos a votar a expresarnos. Dentro de la escuela estaba todo muy ordenado, impecable, sin colas, todo sanitizado y con mucho cuidado. Vayan a votar tranquilos porque hacerlo siempre es un día de oportunidad en Argentina”, señaló Vidal en declaraciones a la prensa. Vidal llegó 9.05 con facturas para las autoridades de la mesa, a las que saludó con el puño, un hábito que se tornó habitual durante la pandemia de coronavirus. “Espero que muchos argentinos en todo el país vayan a votar porque el poder hoy lo tienen ellos. En cada urna, en cada sobre que da el presidente de mesa y en cada boleta está el poder de los ciudadanos”, aseguró la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Foto: Eliana Obregón Sobre JXC, expresó que “trabaja para ser una alternativa que primero equilibre el Congreso y luego muestre otros modelos de país a partir de 2023”. Consultada sobre si ya había hablando hoy con el expresidente Mauricio Macri, respondió que era muy “temprano” todavía para eso. “Lo más importante es que sea parte de lo que pase esta noche”, sostuvo sobre la espera de resultados en el bunker de Costa Salguero, donde anunció que también estarán presentes para saludarse sus dos oponentes de la interna partidaria, Ricardo López Murphy (Republicanos) y Adolfo Rubinstein (Adelante Ciudad). “Estoy muy orgullosa de la campaña que hicimos en estas PASO. Fue con respeto, en convivencia democrática y está noche nos van a ver juntos a los tres. A Adolfo, a Ricardo y a mí, no importa cuál fuera el resultado, vamos a estar juntos y trabajando a partir de mañana”, afirmó

