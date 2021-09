PASO2021: se siguió votando después de las 18 hs. y se demoran los resultados oficiales

Desde las 18 horas de este domingo se han cerrado formalmente los centro de votación en todos los distritos de la Argentina. En varios lugares, entre tanto, se repartieron números para que los presentes aún pudieran emitir su sufragio dado la afluencia de votantes. A partir de la hora de cierre de los comicios de las Elecciones PASO 2021, se aguardan los primeros resultados oficiales. Tradicionalmente se comenzaban a difundir las cifras a partir de las 21 horas, pero dadas las circunstancias, en el marco de la pandemia de coronavirus y debido a la estricta aplicación de protocolos, el proceso se demoraría de manera notable. Se estima que los primeros datos oficiales comenzarían a ser difundidos a partir de las 21 horas de hoy.

