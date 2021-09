Mariano Cascallares votó en Burzaco

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, sufragó este domingo 12 de septiembre pasadas las 13,30 horas en el Instituto Inmaculada Concepción de la localidad de Burzaco. En la oportunidad Cascallares también acompañó con mucha emoción a su hija Juana que votó por primera vez en la misma mesa. “Es una jornada histórica en la que el pueblo se está expresando con mucha responsabilidad. ¡Viva la democracia!”, expresó Mariano Cascallares a la salida del colegio mientras saludaba a vecinas y vecinos presentes en el lugar de votación.

