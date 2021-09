“En ningún caso el tipo de cierre del sobre va a anular el voto”

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, afirmó que en la provincia de Buenos Aires las mesas electorales abrieron a las 8 con normalidad y “sin” que se registraran “inconvenientes”, y consideró que “es muy importante concurrir a votar” en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En declaraciones a El Destape Radio, Teresa García sostuvo que “abrieron las mesas y hasta ahora no hay ningún inconveniente”, y además dio varias recomendaciones para que los electores puedan concurrir a votar de forma segura en el marco de la pandemia de coronavirus. Teresa García, ministra de Gobierno. “Es muy importante ir a votar hoy”, aseveró la funcionaria bonaerense que recomendó que “el DNI se lo muestran a las autoridades de mesa, para que no lo manipulen”. “En ningún caso el tipo de cierre del sobre va a anular el voto”, manifestó García, aunque enfatizó que la recomendación sanitaria es no mojarlo con saliva o ponerle pegamento en la solapa. Además, subrayó que “las personas mayores y los adultos con comorbilidades van a tener prioridad todo el día”. “Hay que ir con barbijo y birome y mantener el distanciamiento”, agregó la funcionaria quien aclaró que “los barbijos no tienen que tener identificación partidaria”. Asimismo, Teresa García concluyó: “Pedimos paciencia. Las colas de votación se van a hacer afuera de las escuelas en la mayoría de los casos”.

