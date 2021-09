En Almirante Brown la lista que encabeza José Lepere se impone con el % 43

El distrito que conduce Mariano Cascallares en Almirante Brown gana las elecciones con el 56.65 por ciento de las mesas escrutadas, la lista que encabeza José Lepere de Frente de Todos con el 43.88 por ciento de los votos se impone a Juntos que agrupa entre sus dos listas al 30.24 por ciento de los electores que resolvieron a nivel local el orden de la lista que será encabezada por Mariano San Pedro. La lista de candidatos a concejales de Almirante Brown por el Frente de Todos presentará en noviembre a José Lepere al frente de su nómina, un hombre de La Cámpora, agrupación que también controlará la intendencia a través de Juan Fabiani si se confirma la salida de Mariano Cascallares para asumir como diputado provincial.

